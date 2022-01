1) Troppa Nigeria, bella anche senza Osimhen, per il Sudan

Troppa Nigeria al cospetto di un Sudan eccessivamente arrendevole. Gara dominata su tutti i fronti e reti di Chukwueze, Awoniyi e Simon. Un risultato che, visti i valori in campo, avrebbe potuto prendere dimensioni ulteriormente pingui. Le Super Eagles del ct ad interim Augustine Eguavoen (che sta aprendo la strada nel migliore dei modi al futuro condottiero portoghese José Peseiro, il quale prenderà servizio proprio dopo la Coppa d'Africa per ottenere la qualificazione ai Mondiali di Qatar) possono contare su pedine di alto livello.

Nigeria-Sudan 3-1: gli highlights

Nessun fenomeno in rosa, "depredata" della stella Victor Osimhen", ma un livello tecnico generale di ottimo profilo, in grado di fare la differenza in ogni partita della massima competizione continentale. Ottavi di finale conquistati senza batter ciglio - da primi della classe a 90' dal termine del gruppo D - e percorso che appare spianato verso le ultimissima fasi del torneo.

2) Tuttavia, Ola Aina rivedibile...

Una piccola macchia nella straripante prestazione delle Super Eagles la crea il laterale del Torino Ola Aina, semplicemente perfetto nel match contro l'Egitto, decisamente distratto contro il modesto Sudan. E' proprio lui a provocare il rigore avversario assegnato con l'aiuto della VAR, che ha punito un pestone e una trattenuta dell'ex Chelsea e Fulham (giustamente ammonito) ai danni di Karshom. Un episodio evitabilissimo, sul punteggio di 3-0 e con la partita in pieno controllo. Serve maggior continuità di rendimento.

Ingenuità di Ola Aina che regala un rigore: Khidir ringrazia

3) Salah si sblocca e indica la via all'Egitto

La sua volée mancina - al 69' della sfida alla Guinea Bissau - è il tocco d'autore che l'Egitto stava disperatamente cercando per imporsi in una Coppa d'Africa che comunque, per i Faraoni, stenta a decollare.

Salah è anche il migliore in campo: il debutto con ko è dimenticato

Indispensabile per i Faraoni, che fino a quel momento non avevano ancora segnato dall'inizio della competizione e che, nella fattispecie del match contro i Licaoni, hanno colpito ben tre pali: uno proprio con Salah, gli altri due con Mustafa Mohamed e Zizo (quest'ultimo sull'1-0). C'è tanto che ancora non funziona e il gol-capolavoro beffardamente annullato a Mama Baldé, in casa Guinea Bissau, è la prova lampante. Ma, intanto, Queiroz si gode questi tre punti d'oro...

Si sblocca finalmente Salah! Rivivi il gol che rilancia l'Egitto

Guinea Bissau-Egitto 0-1: gli highlights

