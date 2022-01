1) Salah faro di un Egitto che può davvero sognare

Mohamed Salah, ovvero il faro dell'Egitto, anche senza segnare nei 120' di movimento. Grande altruismo in assistenza ai vari El Solia ed Elneny. Poi, trasformazione perfetta nel rigore più importante, reso tale anche grazie alla parata su Bailly del secondo portiere Gabaski.

Ad

Coppa d'Africa Guinea Equatoriale: 6-5 ai rigori dopo uno 0-0 infinito col Mali 13 ORE FA

Era stato accusato di aver risparmiato le proprie energie nella fase a gironi. Può anche essere stato così, ma è una tecnica che, evidentemente, ha pagato i suoi dividendi. Ora ci si aspetta una escalation di prestazioni.

Salah freddo: rivivi il rigore che ha eliminato la Costa d'Avorio

D'altra parte, l'organizzazione complessiva dell'Egitto, abbinato al suo talento, possono davvero tracciare il percorso dei Faroni fino all'atto conclusivo di questa trentatreesima Coppa d'Africa.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Marocco Senegal Burkina Faso Tunisia Gambia Egitto Guinea Equatoriale

2) Gabaski eroe inaspettato

Chiamato in causa quasi con timore per l'infortunio muscolare patito all'85' al quadricipite dal estremo difensore-simbolo Mohamed El Shenawy, il portiere di riserva Gabaski (nomignolo di Mohamed Abougabal), custode in patria dello Zamalek, si è ritrovato inaspettatamente a recitare la parte di eroe nazionale.

Non che gli manchi l'esperienza (proprio sabato 29 gennaio, la vigilia di Egitto-Marocco, compirà 33 anni), ma la sua parata su Bailly dagli undici metri è stata, di fatto, decisiva per permettere ai Faraoni di prevalere sulla Costa d'Avorio nella lotteria dei rigori.

Costa d'Avorio-Egitto 4-5 dcr: gli highlights

Ora, subito dopo la fetta di torta, sarà chiamato nuovamente in causa nella sfida tra Est ed Ovest del Nordafrica. Certamente, infatti, El Shenawy

Gabaski, il nuovo Faraone: le 2 parate che portano l'Egitto ai quarti

3) Punto e Akapo. Che personalità dal dischetto!

In una partita - Mali-Guinea Equatoriale - assolutamente povera di contenuti tecnici, fa sobbalzare il "cucchiaio alla Totti" dal dischetto del capitano degli Nzalang Carlos Akapo quando, addirittura, i "Tuoni" si trovavano ancora ad inseguire il Mali per via dell'errore iniziale di Emilio Nsue.

Mali-Guinea Equatoriale 5-6 dcr: gli highlights

Un'esecuzione di pregevole fattura, che non ha lasciato scampo all'estremo difensore delle Aquile Ibrahim Mounkoro (che nella quotidianità difende i pali del Mazembe, nella Repubblica Democratica del Congo). Quanta personalità da parte del terzino destro del Cadice, che prima del penalty si è distinto per grinta indomita nei 120' "in movimento"!

Che personalità! Rivivi il cucchiaio "alla Totti" di Akapo

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

16 rigori per decidere Mali-Guinea Equatoriale: la sequenza completa

Coppa d'Africa Salah manda l'Egitto ai quarti ai rigori: Kessié a casa (infortunato) 16 ORE FA