Il sentitissimo derby dell'Africa Occidentale termina senza reti. Le squadre si dividono anche la "presenza scenica" in campo: Guinea meglio nel primo tempo, Senegal - ancora senza Koulibaly per la grana Covid - più costruttivo nella ripresa, ma mai del tutto incisivo. Al Kouekong Stadium di Bafoussam finisce 0-0. Ancora nessun verdetto nel gruppo B, ma entrambe le squadre vicine alla qualificazione agli ottavi, in attesa di Malawi-Zimbabwe.

Il tabellino

SENEGAL-GUINEA 0-0

Senegal (4-2-3-1): Dieng; Mbaye, P. Cissé, A. Diallo, Ciss; Kouyaté, Loum; B. Sarr, Mané, Thiam (66' H. Diallo); Dia (81' Lopy). Ct: A. Cissé.

Guinea (5-3-2): Keita; I. Cissé, Sow, M. Camara, Ibrahima Conté II, Sylla; Moriba (66' Ibrahima Conté I), A. Diawara (78' Konaté), Keïta; Guilavogui (M. Sylla), Bayo. Ct: K. Diawara.

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia).

Note - Recupero 1+3. Ammoniti: A. Diawara, Keïta, Kouyaté, Sylla, Keita.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

La cronaca della partita in 5 momenti chiave

27' - ISSIAGA SYLLA ARMA IL SINISTRO DAL LIMITE! Papa Abou Cissé fa scudo e mette in calcio d'angolo. Bene la Guinea.

31' - LA GUINEA GETTA ALLE ORTICHE UN CONTROPIEDE 3 CONTRO 1! Azione in velocità per la selezione di Conakry con Moriba a premiare l'inserimento di Guilavogui il quale, tutto solo, calcia in bocca a Keita, che respinge in uscita!

Come fallire un contropiede 4 contro 2: Guilavogui si divora l'1-0

47' - CROSS DI ISSIAGA SYLLA DALLA SINISTRA! Schermo su Bayo che non riesce a girarsi a dovere nel cuore dell'area. Poi Guilavogui e Kouyaté finiscono a terra, ma l'arbitro decreta il fallo in attacco del numero 10 guineano.

56' - FINALMENTE INSIDIOSO IL SENEGAL! Colpo di testa di Abdou Cissé sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla diretta sotto la traversa e dventata da Aly Keita, portiere dell'Östersunds, nato e cresciuto in Svezia da padre guineano e madre norvegese.

Per le grandi parate citofonare Aly Keita: super intervento

67' - MANE LIBERA BOUNA SARR TUTTO SOLO IN AREA! Conclusione di poco larga: il Senegal, in contropiede come la Guinea nel primo tempo, getta alle ortiche una ghiottissima chance!

Il migliore

Keita. Ovvero Aly Keita, portiere della Guinea: decisivo a sventare e a ipnotizzare gli avanti senegalesi nelle (poche) occasioni create nel corso della ripresa.

Il peggiore

Guilavogui. L'occasione gettata alle stelle, tutto solo davanti a Dieng alla mezz'ora di gioco. è ai limiti dell'imperdonabile.

