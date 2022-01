Partita non scontata per il Senegal che si deve sudare il quarto di finale contro la Guinea Equatoriale. I leoni della Teranga ci mettono 28 minuti per sfondare il muro costruito dai fulmini. Sadio Mané si inventa un filtrante illuminante per Diedhiou che davanti al portiere non sbaglia. Da quel momento i senegalesi prendono in mano la gara e schiacciano gli avversari dentro la loro area, senza però trovare la giocata del raddoppio.

Senegal-Guinea Equatoriale, Coppa d'Africa 2021 (30 gennaio 2022): Famara Diédhiou (Senegal) esulta dopo il gol dell'1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Cambia tutto ad inizio ripresa quando Pablo Ganet innesca la puntata di Buyla che vale il pari. Un pasticcio della difesa guineana serve la palla del nuovo vantaggio a Kouyaté che indirizza la gara. Nel finale il subentrato Ismaila Sarr cala il tris e chiude i conti. In semifinale il Senegal affronterà il Burkina Faso.

Mané illumina, Diédhiou segna e porta avanti il Senegal

Il Tabellino

SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE 3-1

Senegal (4-3-3): E.Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; I.Gueye, N.Mendy, P.Gueye (65’Kouyaté); Dia (58’Sarr), Diedhiou (65’Dieng), Mané.

Guinea Equatoriale (4-4-1-1): Owono; Akapo, Obiang, Coco, Ndong (81’Eneme); Salvador (81’Belima), Ganet (72’Bikoro), Machin (85'Balboa), Buyla; Miranda; Nsue (81’Oba).

GOL: 28’ Diedhiou, 57’ Buyla, 68’ Kouyaté, 79’ I.Sarr

ASSIST: Mané, Pablo Ganet, Ciss

Ganet per Buyla e la Guinea Equatoriale fa 1-1: primo gol subito dal Senegal

La cronaca in 7 momenti chiave

27’- GOLL! VANTAGGIO SENEGAL! DIEDHIOU la sblocca con un sinistro rasoterra sul primo palo. Assist illuminante di MANE!

34’- SALVATAGGIO DI NDONG in area piccola! Altra straordinaria giocata di MANE sulla sinistra e solito passaggio al centro che non trova per poco l'inserimento di SARR.

50’- RIGORE PER LA GUINEA EQUATORIALE! MANO DI KOULIBALY! IBAN SALVADOR aveva alzato un pallone sul lato corto dell'area.

51’- VAR! TOLTO IL RIGORE! KOULIBALY non avrebbe potuto fare nulla per togliere quella mano, anche molto adesa al corpo.

Mano di Koulibaly: è rigore, poi l'arbitro ci ripensa dopo la VAR

56’- BUYLA! PAREGGIO GUINEA EQUATORIALE! PABLO GANET riceve sul limite dell'area e riesce a sevire con un assist di precisione BUYLA che controlla e di punta mette all'angolino. 1-1 a sorpresa!

68’- APPENA ENTRATO KOUYATE! 2-1! KOULIBALY rispedisce il pallone in area di testa, pasticcio di AKAPO che, anche lui di testa, prolunga verso la sua porta, liberando tutto solo KOUYATE che anticipa il portiere.

79’- SARR! LA CHIUDE IL SENEGAL! Discesa di CISS sulla destra, assist dalla linea di fondo per Ismaila SARR che arriva in corsa e mette in rete. 3-1.

Kouyaté entra e segna grazie a Koulibaly: Senegal di nuovo avanti

Il Migliore

Sadio MANÈ: molto bene nel primo tempo in cui è praticamente immarcabile e fornisce l'assist del vantaggio. Cala nella ripresa, ma considerando che era rimasto in dubbio fino all'ultimo per la condizione fisica ci può stare.

Ancora Koulibaly ad aprire il gioco e Sarr fa tris per il Senegal

Senegal-Guinea Equatoriale 3-1: gli highlights

