Karl Toko Ekambi: una doppietta che stende il Gambia da bomber vero. L'attaccante camerunense del Lione sonnecchia nel primo tempo prima di indossare i panni di man of the match a inizio ripresa forzando il fortino difensivo di un Gambia comunque generoso.

Insomma, una prestazione perfetta da alter ego di Vincent Aboubakar, rimasto per una volta con le polveri bagnate. Con tutta questa qualità là davanti - abbinata a un centrocampo di dinamismo e creativitò capeggiato dagli "italiani" André-Frank Zambo Anguissa e Martin Hongla, senza dimenticare la rocciosità del centrale Michael Ngadeu-Ngadjui e la plasticità di Andre Onana -, si può davvero pensare di alzare la coppa al cielo di casa.

Anche senza l'infortunato Bertrand Traoré e con un colpo di stato ancora in atto a Ouagadougou , il Burkina Faso del ct Kamou Malo getta il cuore oltre l'ostacolo e liquida (1-0) anche la Tunisia, nazionale che aveva giustiziato la grande favorita Nigeria. La firma è quella di un baldo 19enne di cui sentiremo parlare molto, magari (chissà) anche in Italia: l'attaccante classe 2002 del Lorient Dango Ouattara , 20 anni il prossimo 11 febbraio, che in occasione della rete decisiva ha sciorinato tutto il suo repertorio tecnico. Il sogno di 9 anni fa si riaccende. All'epoca, gli Stalloni si spinsero fino all'atto conclusivo, in cui si arresero soltanto alla Nigeria e al gol di Sunday Mba. Una nazionale totalmente diversa negli interpreti: 9 anni dopo, la nuova generazione degli Stalloni (che si apprestano a sfidare, in semifinale, la vincente di Senegal-Guinea Equatoriale) può regalare la prima, vera gioia a un popolo martoriato dalle guerre intestine.