Proprio mentre la nazionale degli Stalloni conquistava la qualificazione ai Quarti difinale della 33a Coppa d'Africa sconfiggendo il Gabon 8-7 ai calci di rigori, nella capitale del Burkina Faso Ouagadougu si registravano forti tensioni che hanno portato a un colpo di stato e l'arresto avvenuto questa mattina del presidente di stato Roch Marc Christian Kaboré

Golpe militare: arrestato il presidente Kaboré

Continui disordini nelle due principali città del paese centrafricano, Ouagadougou e Bobo-Dioulasso, si stavano registrando dal mese di novembre. Un vero e proprio ammutinamento ha quindi portato all'amutinamento dei militari che hanno posto fine con le manette al governo di Kaboré, in carica dal 2015 e a cui sono state chieste le dimissioni entro le 72 ore.

Insieme a lui, sotto osservazione dei golpisti sono finiti anche il presidente del Parlamento, Alassane Bala Sakandé insieme ad alcuni ministri. I militari insorti chiedevano da tempo condizioni di maggior sicurezza per l'esercito per cercare di far fronte a una vera e propria escalation di violenze da parte dei militanti islamici sparsi per il paese, in particolare a Solihan, a nord, dove lo scorso giugno si registrò un attacco terroristico che contò oltre 100 morti.

