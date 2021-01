Anche la Juventus di Andrea Pirlo vuole raggiungere la semifinale di Coppa Italia dove troverebbe l'Inter che si è resa protagonista dell'incredibile quarto di finale contro il Milan (gol partita di Eriksen in pieno recupero). I bianconeri sono all'esame SPAL, unica squadra rimasta di quelle provenienti dalle serie minori, con i ferraresi che hanno eliminato in serie Bari, Crotone, Monza e Sassuolo. Per l'occasione, la Juventus scenderà in campo senza Cristiano Ronaldo (non convocato), ma ritrova dall'inizio de Ligt che torna titolare per la prima volta dal 6 gennaio scorso, dopo il lungo periodo di assenza causa covid. In campo anche Buffon che proprio giovedì 28 festeggerà il suo 43° compleanno: il portiere della Juventus punta dritto verso il record di longevità in campo che appartiene a Marco Ballotta (44 anni e 38 giorni).