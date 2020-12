Sparta Praga-Milan, sfida valida per la sesta giornata del girone H della Europa League, si giocherà allo Stadion Letna di Praga giovedì 10 dicembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I rossoneri, imbattuti in campionato, sono già qualificati alla seconda fase. L'ultimo turno di campionato ha visto l'ennesima vittoria in Serie A (1-2 alla Sampdoria), ma i milanesi vogliono anche il primo posto in Europa League. La squadra di Pioli, seconda in classifica con 10 punti, proverà a strappare la vittoria contro lo Sparta Praga penultimo in classifica e con un contemporaneo pareggio del Lille sarebbe automaticamente prima. Vediamo insieme i possibili calciatori titolari e tutte le statistiche Opta più importanti della sfida di Europa League che vede di fronte Sparta Praga e Milan.