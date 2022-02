Si terrà venerdì 25 febbraio alle ore 12 a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale dell'edizione 2021-22 di Europa League: l'Italia sarà rappresentata dall'Atalanta , che agli spareggi ha eliminato i greci dell'Olympiacos. Niente da fare, invece, per Lazio Napoli eliminate rispettivamente da Porto e Barcellona. Saranno coinvolte complessivamente 16 squadre: le 8 formazioni che si sono classificate al primo posto dei loro rispettivi gruppi nella fase a gironi sfideranno le 8 che hanno superato gli spareggi. Le vincitrici dei gironi sono considerate teste di serie e giocheranno il match di ritorno in casa. Gli ottavi di finale di Europa League si disputeranno nelle seguenti date: andata giovedì 10 marzo, ritorno giovedì 17 marzo.

Le possibili avversarie dell'Atalanta

Agli ottavi l'Atalanta affronterà una delle vincitrici dei gironi ovvero Stella Rossa, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lione, Monaco, Spartak Mosca e West Ham. Oltre alla Dea, le altre squadre che hanno superato gli spareggi sono Dinamo Zagabria, Porto, Lipsia, Betis, Barcellona, Glasgow Rangers e Braga. Il sorteggio degli ottavi prevede che non possano affrontarsi due squadre dello stesso Paese. La finale di Europa League è in programma il 18 maggio allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia.

Dove vedere il sorteggio in tv

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, in programma venerdì 25 febbraio alle ore 12 a Nyon, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su DAZN, Sky GO e NOW. Anche il sito ufficiale e il canale Youtube dell'UEFA trasmetteranno l'evento in diretta.

