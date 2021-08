La 51esima edizione dell'Uefa Europa League (la 13esima con la formula attuale) entra nel vivo: la fase a gironi della seconda competizione per club per ordine di importanza scatterà giovedì 16 settembre per concludersi giovedì 9 dicembre con la sesta e ultima giornata. Novità per quanto riguarda la formula: le vincitrici degli 8 gironi si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale dove saranno raggiunte dalle squadre che usciranno vittoriose dagli spareggi che metteranno di fronte le seconde classificate di ogni gruppo e le 8 formazioni retrocesse dalla Champions League

L'urna di Istanbul non è stata molto benevola nei confonti di Napoli Lazio , le due squadre italiane in corsa. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono stati sorteggiati nel Girone C con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Girone duro per i biancocelesti di Maurizio Sarri che se la dovranno vedere con Marsiglia, Galatasaray e Lokomotiv Mosca. La finale dell'edizione 2021-22 di Europa League è in programma il prossimo 18 maggio allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.