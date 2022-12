Non c’è molto da dire se non il semplice dato statistico: nessuno nella storia dei Mondiali era arriva così avanti rimanendo in vantaggio così poco. Quello della Croazia resta un autentico dato statistico più unico che raro. La piccola nazionale balcanica infatti si è spinta fino alla semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 vincendouna sola partita sulle cinque fin qui disputate. E più in generale, in tutto il torneo, è rimasta in vantaggio solo 46 minuti: un tempo.

Ad

Nessuno dunque nella storia dei Mondiali prima di oggi aveva ottenuto così tanto da una situazione di sostanziale equilibrio. Perché se è vero che la Croazia è arrivata fino alle migliori 4 del mondo, questo torneo ci ha detto che in sostanza non è stata in grado di battere “nessuno” se non il Canada.

Mondiali La classifica marcatori del Mondiale: Mbappé-Giroud vs Messi 09/12/2022 ALLE 23:33

Livaja esulta per il gol in Croazia-Canada - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Un unicum davvero incredibile dal punto di vista statistico, ma evidentemente anche la forza di una squadra che incarna quel luogo comune del “non arrendersi mai”. E anche in questa situazione esce un alto dato piuttosto curioso: pur essendo arrivata in finale nel 2018 e in semifinale in questa edizione di Qatar 2022, la Croazia non ha mai segnato la prima rete del match nelle ultime nove partite ai Mondiali. L’ultima volta che i balcanici sono andati in vantaggio per primi bisogna tornare alla vittoria per 2-1 contro l'Islanda nella fase a gironi di Russia 2018. Un ‘record’ che ha reso la Croazia la squadra con il percorso più lungo nella storia della competizione senza mai trovare il primo gol del match.

Contro l’Argentina dunque attenzione a una squadra, la Croazia, che fa della resistenza ma soprattutto del cinismo la sua principale caratteristica. Perché se è vero che fin qui ha vinto poco, di certo non è arrivata in semifinale per caso. La statistiche, da questo punto di vista, non vi debbano ingannare.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Chi è Livakovic, il pararigori che ha eliminato il Brasile

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37