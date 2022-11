Un pareggio a reti bianche, non poteva esserci risultato più veritiero tra Marocco e Croazia. Uno zero a zero che dà l’idea di quanto possa essere più equilibrato di quel che si creda il gruppo F , ma anche quanto siano giochiste ma inconcludenti queste due nazionali. Il risultato finale però lascia il sorriso sulla bocca di una sola, ovvero la formazione magrebina , che ora ci crede tanto nel passaggio del turno. Ai vicecampioni del mondo, invece, questo 0-0 sta molto stretto e getta qualche preoccupazione sul passaggio del turno. Il bel gioco per buona parte del match è quello del Marocco, ben sotto le aspettative quello della rivelazione di quattro anni fa in Russia. L'ex nerazzurro Hakimi e il portiere Bounou tra i migliori in campo, sovrastato l'MVP degli scorsi Mondiali e leader dei balcanici Luka Modric