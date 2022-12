Croazia. Proprio come allora, la Nazionale dei Vatreni continua il suo cammino, passando da supplementari e rigori. Prima la Nazionale di Dalic ha eliminato il Verdeoro erano anche passati in vantaggio nel primo tempo supplementare col gol di Neymar che è diventato il miglior bomber Sembra il Mondiale del 2018. Almeno dalla parte del tabellone della. Proprio come allora, la Nazionale deicontinua il suo cammino, passando da supplementari e rigori. Prima la Nazionale di Dalic ha eliminato il Giappone ai rigori , poi ha fatto lo stesso ai quarti di finale, eliminando una delle grande favorite del torneo: il Brasile . E dire che ierano anche passati in vantaggio nel primo tempo supplementare col gol diche è diventato il miglior bomber del Brasile al pari di Pelé . Una storia che continua quindi per la Croazia, che aveva fatto lo stesso nel 2018.

La Croazia negli ultimi due Mondiali (fase eliminazione diretta)

Partite Esito Croazia-Danimarca ottavi 2018 Croazia ai quarti ai rigori Russia-Croazia quarit 2018 Croazia in semi ai rigori Croazia-Inghilterra semi 2018 Croazia in finale ai supplementari Francia-Croazia finale 2018 Francia vince nei 90' Giappone-Croazia ottavi 2022 Croazia ai quarti ai rigori Croazia-Brasile quarti 2022 Croazia in semi ai rigori

Nel Mondiale di Russia, dopo aver vinto il proprio girone davanti all'Argentina, la Croazia ha fatto fuori Danimarca, agli ottavi, e Russia padrona di casa, ai quarti, passando sempre dai rigori. E poi la Croazia conquistò il pass per la finale battendo l'Inghilterra 2-1 ai supplementari, grazie al gol decisivo di Mandzukic. Uno strano déjà vu! Adesso la Croazia attende la vincente di Argentina-Olanda in semifinale, ma spera non ci sia lo stesso epilogo di 4 anni fa. Quella Croazia, tanto bella quanto dura da battere, fu però sconfitta in finale dalla Francia per 4-2. E a pesare, su quella gara, c'erano anche i 90 minuti giocati in più tra i tre supplementari disputati tra gli ottavi e le semifinali.

