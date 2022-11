6-2 una partita a senso unico per tutti e novanta i minuti, anzi 117 compresi gli eterni recuperi (quasi due tempi supplementari) per i numerosi momenti morti tra gol, sostituzioni e infortuni, come quello pesante che ha coinvolto il Mehdi Taremi, ora leader della classifica marcatori del torneo insieme a Saka (doppietta anche per lui) e l'ecuadoriano Esordio sul velluto per l’Inghilterra ai Mondiali in Qatar. La nazionale di Southgate impiega un tempo per archiviare la pratica contro l’Iran, dilagando nella ripresa e portandosi immediatamente in testa nel girone B, aspettando la sfida serale tra Galles e Stati Uniti. Finisceuna partita a senso unico per tutti e novanta i minuti, anzi 117 compresi gli eterni recuperi (quasi due tempi supplementari) per i numerosi momenti morti tra gol, sostituzioni e infortuni, come quello pesante che ha coinvolto il portiere iraniano Beiranvand . Gli inglesi sbloccano il risultato dopo la mezz'ora e da lì non ce n'è più per la formazione avversaria, che si può consolare con i gol della bandiera di, ora leader della classifica marcatori del torneo insieme a(doppietta anche per lui) e l'ecuadoriano Enner Valencia

Ad

Mondiali Beiranvand, che paura! Tremendo scontro con un compagno, esce in barella 2 ORE FA

Mehdi Taremi, Bukayo Saka, Inghilterra-Iran, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tabellino

INGHILTERRA-IRAN 6-2 (primo tempo: 3-0)

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire (70’ Dier), Shaw; Rice, Bellingham; Saka (70’ Rashford), Mount (70’ Foden), Sterling (70’ Grealish); Kane (75’ Wilson). Ct: Southgate.

IRAN (5-4-1): Beiranvand (18’ Adebzadeh); Moharrami, Cheshmi (46’ Kanaani), Mohammadi (63’ Torabi), Hosseini, Pouralinganji; Hajisafi, Karimi (46’ Ezatolahi), Nourollahi (77’ Azmoun), Jahanbakhsh (46’ Gholizadeh); Taremi. Ct. Queiroz.

ARBITRO: Raphael Claus (Brasile)

GOL: 35’ Bellingham (ING), 43’ Saka (ING), 46’ pt Sterling (ING), 62' Saka (ING), 65' Taremi (IRN), 71' Rashford (ING), 89' Grealish (ING), 103' rig. Taremi (IRN)

ASSIST: Shaw (ING, 1-0), Maguire (ING, 2-0), Kane (ING, 3-0), Kane (ING, 5-1), Wilson (ING, 6-1)

AMMONITI: Jahanbakhsh (IRN), Poutaliganji

ESPULSI: -

NOTE: recupero: 14+13; rigore segnato da Taremi al 103'

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

La cronaca in 8 momenti chiave

35’ - GOL INGHILTERRA! 1-0, BELLINGHAM. Il centrocampista classe 2003 scavalca il portiere con un bellissimo colpo di testa su assist di Shaw.

Jude Bellingham e Mason Mount festeggiano il gol dell'Inghilterra contro l'Iran ai Mondiali in Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

43’ - RADDOPPIO DELL'INGHILTERRA, 2-0! Su calcio d’angolo, sponda di testa di Maguire e conclusione di controbalzo di Saka che la piazza nell'angolino.

46’ pt – RETE SPETTACOLARE DELL’INGHILTERRA, 3-0! Azione veloce dal basso a inizio recupero. Cross di Kane ed esterno al volo di Sterling a centro area.

62' - DOPPIETTA DI SAKA E 4-0 INGHILTERRA! Dribbling nello stretto da parte del numero 17 inglese e piazzato perfettamente alla destra del portiere.

65' - ACCORCIA LE DISTANZE L'IRAN. Palla filtrante di Gholizadeh che pesca Taremi in mezzo, il quale sorprende difesa e portiere.

71' - SEGNA RASHFORD POCHI SECONDI DOPO IL SUO INGRESSO IN CAMPO! Prima occasione per il numero 11 appena subentrato a Saka che infilza subito il portiere su assist di Kane.

89' - 6-1 DELL'INGHILTERRA CON GREALISH. Bellingham lancia Wilson sul filo del fuorigioco, passaggio in area per Grealish che appoggia e insacca a porta mezza vuota.

103' - RIGORE PER L'IRAN, DOPPIETTA DI TAREMI. L'arbitro vede una trattenuta di Stones al VAR e indica il dischetto. Il centravanti iraniano spiazza il portiere.

Il momento social del match

I giocatori dell’Iran in silenzio durante l’inno nazionale: presa di posizione netta contro il governo, fischi e “buu” dagli spalti (forse dei tifosi iraniani).

Migliore

Bukayo SAKA (Inghilterra) - Settanta minuti di perfezione. Sempre al posto giusto, realizza una doppietta di gran classe che dà molta tranquillità al ct lì davanti. I tifosi inglesi non lo ricorderanno più come "quello che ha sbagliato il rigore nella finale degli Europei".

Peggiore

Alireza JAHANBAKHSH (Iran) - Potremmo citare in causa l'intera difesa dell'Iran, ma l'esterno del Feyenoord non è entrato mai, ma proprio mai, in partita. Si trova ai piedi la prima vera palla gol del Team Melli, la regala alla tribuna.

Dai container alle stanze super lusso: le curiosità sugli 8 stadi dei Mondiali

Mondiali Iran: giocatori non cantano l'inno per protesta contro il regime 2 ORE FA