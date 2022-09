Poteva iniziare sicuramente meglio l’avventura al Chelsea per Cesare Casadei . L’ex Inter , acquistato dai Blues per 15 milioni più bonus,in EFL Trophy ma ha terminato la partita in anticipo a causa di un'. Il centrocampista azzurro ha infatti rimediato, tra il 75’ e l’84’, ed è stato spedito sotto la doccia dall’arbitro. La sua squadra ha anche perso la partita. Prima di lasciare il campo, a dire il vero, la sua prestazione era stata molto positiva: sempre coinvolto nelle azioni offensive e bravo nelle aperture, aveva cercato anche il gol. Poi il primo giallo per un tackle considerato falloso e il secondo per un’ingenuità: è caduto a terra per i crampi e ha bloccato la palla con le mani fermando il gioco. Il direttore di gara non poteva quindi che decidere di porre fine anzitempo alla prima gara ufficiale di Casadei con i londinesi. Il ragazzo con un passato nerazzurro avrà sicuramente altre occasioni per farsi perdonare e per farsi conoscere dai tifosi del Chelsea per le sue grandi qualità.