Il Manchester United non può rilassarsi dopo l’importante vittoria interna contro il Tottenham di Antonio Conte. Sabato infatti i Red Devils saranno accolti allo Stamford Bridge dal Chelsea, che dall’arrivo di Graham Potter ha inanellato sette risultati utili consecutivi tra campionato e Champions League. Inoltre, la squadra della famiglia Glazer è alle prese con il turbolento caso Ronaldo . La stella portoghese è stata multata, messa fuori rosa ed esclusa dal prossimo match in seguito a quanto accaduto all’Old Trafford mercoledì scorso . L’attaccante si è infatti rifiutato di subentrare ed è andato negli spogliatoi prima del triplice fischio finale. Su questo fatto è tornatoin conferenza stampa. L’allenatore ha confermato: “”. Tuttavia non è sceso nei particolari: “”.