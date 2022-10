Daily Star, lo avrebbe sanzionato con una multa da 1 milione di sterline (1,14 milioni di euro al cambio attuale) ed Erik Ten Hag lo ha messo fuori rosa. Il rapporto tra allenatore e giocatore è sempre stato travagliato dal suo arrivo in estate ed è peggiorato nelle ultime settimane con scontri giornalieri. In più il gesto di Ronaldo è stato visto da tutti e non poteva non essere punito. La stella portoghese, dunque, non sarà parte del gruppo in questi giorni di preparazione della sfida contro il Chelsea in programma sabato, e, anzi, come racconta il Daily Mail, si è unito all’U21 dei Red Devils negli allenamenti a Carrington. Un vero e proprio esilio, che non dovrebbe essere definitivo, ma che potrebbe risultare decisivo per i ragionamenti sul futuro del cinque volte vincitore del Pallone d’Oro. Probabilmente il 37enne si concentrerà sui Mondiali in Qatar, ammesso che venga convocato, e poi farà le valigie, se riuscirà a trovare un acquirente disposto a sborsare tanti soldi, anche dopo che ha dimostrato di essere un elemento ingombrante per gli equilibri di una formazione. In estate lo United aveva interesse a tenerlo con sé, ora persino il club sta valutando profili alternativi. La pessima stagione di Cristiano Ronaldo , cominciata con i tentativi fallimentari di cambiare squadra e proseguita con la perdita del posto da titolare, è giunta ad un crocevia importante. L’attaccante si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali di Manchester United-Tottenham ed è andato negli spogliatoi all’89' , prima della conclusione del match. Questa volta, a differenza di quando abbandonò l’Old Trafford al termine del primo tempo dell’amichevole contro il Rayo Vallecano, la società ha deciso di non perdonarlo. Il club, scrive il, lo avrebbe sanzionato con(1,14 milioni di euro al cambio attuale) ed. Il rapporto tra allenatore e giocatore è sempre stato travagliato dal suo arrivo in estate ed è peggiorato nelle ultime settimane con scontri giornalieri. In più il gesto di Ronaldo è stato visto da tutti e non poteva non essere punito. La stella portoghese, dunque, non sarà parte del gruppo in questi giorni di preparazione della sfida contro il Chelsea in programma sabato, e, anzi, come racconta il. Un vero e proprio esilio, che non dovrebbe essere definitivo, ma che potrebbe risultare decisivo per i ragionamenti sul futuro del cinque volte vincitore del Pallone d’Oro. Probabilmente il 37enne si concentrerà sui, ammesso che venga convocato, e poi farà le valigie, se riuscirà a trovare un acquirente disposto a sborsare tanti soldi, anche dopo che ha dimostrato di essere un elemento ingombrante per gli equilibri di una formazione. In estate lo United aveva interesse a tenerlo con sé, ora persino il club sta valutando profili alternativi.

QUANTO COSTA RONALDO ALLO UNITED? LE CIFRE SALATE

sta costando moltissimo al Manchester United in rapporto alle sue reti realizzate nel 2022/23. Ma quanto di preciso? Secondo Spotrac, Ronaldo ha uno stipendio annuo da 25,8 milioni di sterline. Ha però subito un 25% di riduzione dell’ingaggio per la mancata qualificazione in Champions League. Tenendo conto di questo, l’attaccante probabilmente guadagna circa 22,1 milioni di euro all'anno (circa 441 mila € a settimana). Il campionato di Premier League è cominciato circa 10 settimane fa, dunque avrà già percepito quasi 4,4 milioni. Avendo segnato un solo gol, la cifra che rappresenta il costo totale per gol ammonta a 4,4 milioni di euro. Un salasso per il Manchester United! Come abbiamo ampiamente detto, della stagione attuale del portoghese si ricordano soprattutto gli screzi, la ricerca ostinata di una destinazione diversa, e i tanti minuti trascorsi in panchina. Cristiano Ronaldo finora ha segnato infatti un solo gol in Premier League ed è stato pure il suo 700° timbro in carriera. Questo significa che. Ma quanto di preciso? Secondo, Ronaldo ha uno stipendio annuo da 25,8 milioni di sterline. Ha però subito un 25% di riduzione dell’ingaggio per la mancata qualificazione in Champions League. Tenendo conto di questo, l’attaccante probabilmente guadagna circa 22,1 milioni di euro all'anno (circa 441 mila € a settimana). Il campionato di Premier League è cominciato circa 10 settimane fa, dunque avrà già percepito quasi 4,4 milioni. Avendo segnato un solo gol, la cifra che rappresenta il costo totale per gol ammonta a. Un salasso per il Manchester United!

Il 37enne nella passata stagione aveva messo a segno invece 18 reti in Premier League, oltre a 6 gol in Champions League e uno in Europa League. Dunque, 25 totali. Il suo costo per gol era quindi inferiore pari a poco più di 851.000 €.

