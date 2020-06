Atalanta-Lazio in Diretta Tv e Live Streaming: il match della 27a giornata di Serie A sarà trasmesso da Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Diretta minuto per minuto

Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

Serie A Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche DA 30 MINUTI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All.: Gian Piero Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Atalanta-Lazio: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Gli ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Valencia-Atalanta 3-4 (3' rig. Ilicic, 21' Gameiro, 43' rig. Ilicic, 51' Gameiro, 67' Torres, 71' e 82' Ilicic)

Lecce-Atalanta 2-7 (17' aut. Donati, 22' Zapata, 29' Saponara, 40' Donati, 47' Ilicic, 54' e 62' Zapata, 87' Muriel, 91' Malinovsky)

Atalanta-Valencia 4-1 (16' Hateboer, 41' Ilicic, 57' Freuler, 62' Hateboer, 67' Cheryshev)

Atalanta-Roma 2-1 (45' Dzeko, 50' Palomino, 59' Pasalic)

Fiorentina-Atalanta 1-2 (32' Chiesa, 49' Zapata, 72' Malinovsky)

Gli ultimi 5 risultati della Lazio

Lazio-Bologna 2-0 (18' L. Alberto, 21' Correa)

Genoa-Lazio 2-3 (2' Marusic, 51' Immobile, 57' Cassata, 71' Cataldi, 89' rig. Criscito)

Lazio-Inter 2-1 (44' Young, 50' rig. Immobile, 69' Milinkovic-Savic)

Parma-Lazio 0-1 (41' Caicedo)

Lazio-Verona 0-0

Atalanta-Lazio: informazioni

27a giornata di Serie A - Tutte le news

Data, orario e luogo: mercoledì 24 giugno, ore 21:45 | Gewiss Stadium, Bergamo A PORTE CHIUSE

