dovrà battere il Bologna e sperare che il . Il Bologna si presenterà all’ultima partita della sua stagione forte di quella tranquillità frutto dei 41 punti messi in cascina. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv. Il campionato di Serie A giunge alla 38a giornata, ovvero al suo ultimo turno. La Juve, per qualificarsi alla prossima Champions League e sperare che il Milan perda o pareggi contro l’Atalanta, o ancora che il Napoli perda o pareggi contro il Verona. Un pareggio o una sconfitta contro i felsinei vorrebbe dire Europa LeagueAndiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Bologna-Juventus: le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

ARBITRO: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Var Giacomelli)

Bologna-Juventus, il match sarà visibile su Dazn

Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno seguire la gara del Dall’Ara sulle smart tv compatibili con la app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Bologna-Juventus in Live Streaming

Bologna-Juventus sarà visibile in streaming anche su device come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).

Ultimi 5 risultati del Bologna

Hellas Verona-Bologna 2-2 (2' Faraoni, 32' De Silvestri, 53' Kalinić, 82' Palacio)

Bologna-Genoa 0-2 (13' Zappacosta, 61' Scamacca)

Udinese-Bologna 1-1 (23' De Paul, 82' Orsolini)

Bologna-Fiorentina 3-3 (22', 73' Vlahović, 31', 71', 84' Palacio, 64' Bonaventura)

Atalanta-Bologna (22' Malinovskyi, 44' Muriel, 57' Freuler, 59' Zapata, 73' Miranchuk)

Ultimi 5 risultati della Juventus

Atalanta-Juventus 1-2 (31' Kulusevski, 41' Malinovskyi, 73' Chiesa)

Juventus-Inter 3-2 (24' Cristiano Ronaldo, 35' Lukaku, 48', 88' Cuadrado, 83' autogol Chiellini)

Sassuolo-Juventus 1-3 (28' Rabiot, 45' Cristiano Ronaldo, 59' Raspadori, 66' Dybala)

Juventus-Milan 0-3 (46' Brahim Díaz, 78' Rebić, 82' Tomori)

Udinese-Juventus 1-2 (10' Molina, 83', 89' Cristiano Ronaldo)

