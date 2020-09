La partita Juventus-Sampdoria, valida per la 1ª giornta del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming su Sky GO per gli abbonati di Sky.