Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

GENOA-ATALANTA (Sabato ore 15:00)

DESTRO SCALPITA, MALINOVSKYI NON SI TOCCA

Ballardini pensa a qualche cambio: dietro torna Radovanovic, in avanti favoriti Destro e Shomurodov. Da valutare Badelj, costretto a uscire a Bologna. Nell’Atalanta non sta ancora bene Toloi. In difesa torna Djimsiti dal 1', in avanti la certezza è Malinovskyi.

SPEZIA-TORINO (Sabato ore 15:00)

NZOLA VERSO UNA NUOVA ESCLUSIONE, BELOTTI-SANABRIA DAVANTI

Ci sono problemi comportamentali per Nzol, che potrebbe essere ancora escluso. Agudelo, Piccoli, Gyasi davanti. In mezzo potrebbero giocare Pobega, Ricci e Maggiore. Dietro si rivede Terzi. Nicola dovrebbe ritornare alla migliore formazione, anche se al momento Izzo e Nkoulou restano indisponibili. Dubbio Vojvoda-Singo a destra, davanti tornano Belotti e Sanabria.

JUVENTUS-INTER (Sabato ore 18:00)

DYBALA CON CR7, CONTE SCHIERA I MIGLIORI

Pirlo ha tutti a disposizione. In difesa il dubbio principale è sul partner di De Ligt (favorito Chiellini), a centrocampo probabili i rientri di Bentancur e Cuadrado con la conferma di Chiesa. Davanti Dybala in vantaggio su Morata come partner di Ronaldo. Conte dovrebbe riproporre la migliore formazione. Riecco i vari Handanovic, De Vrij, Bastoni, Perisic, Barella ed Eriksen, con Lukaku e Lautaro in attacco. Problemi per Sanchez (caviglia).

ROMA-LAZIO (Sabato ore 20:45)

CI PROVANO SMALLING E SPINAZZOLA, TORNA CORREA

Lunga lista di indisponibili, anche se potrebbero recuperare Smalling e Spinazzola. Possibile il 4-2-3-1 con Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko, Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. Inzaghi proverà a recuperare Milinkovic, ma la momento il serbo è da considerarsi out. Marusic e Luiz Felipe si giocano una maglia accanto a Acerbi e Radu. Davanti torna Correa accanto a Immobile.

FIORENTINA-NAPOLI (Domenica ore 12:30)

RIECCO RIBERY, LOZANO IN VANTAGGIO SU POLITANO

Iachini potrebbe riproporre Ribery accanto a Vlahovic. Dragowski dovrebbe recuperare ed essere al suo posto in porta, Biraghi e Castrovilli favoriti su Igor e Amrabat. Gattuso, visto l'eccellente momento della squadra, cambierà il meno possibile. Ancora out Koulibaly e Maksimovic, saranno Manolas e Rrahmani i centrali. L'unico vero dubbio a destra tra Lozano (favorito) e Politano.

BENEVENTO-CROTONE (Domenica ore 15:00)

TUIA IN DIFESA, OK CIGARINI

Con la squalifica di Caldirola, coppia centrale formata da Tuia e Glik con Barba e Letizia terzini. In mezzo Viola, mentre Caprari e Insigne giocano a sostegno di Lapadula. Nel Crotone non sono previsti grossi cambiamenti rispetto all'undici che ha battuto il Verona.

UDINESE-SAMPDORIA (Domenica ore 15:00)

ARSLAN E NUYTINCK OUT, KEITA CON QUAGLIARELLA

Gotti schiera Pereyra alle spalle di Okaka, con Makengo titolare per l'indisponibile Arslan. Nuytinck prova il recupero, se non ce la facesse possibile una maglia da titolare per Samir. Nella Samp se Adrien Silva non recupera, in mezzo al campo sarà ancora Ekdal ad affiancare Thorsby. Keita o Gabbiadini accanto a Quagliarella in attacco.

PARMA-SASSUOLO (Domenica ore 18:00)

BRUNETTA TITOLARE, RASPADORI SEMPRE DAL 1’

D'Aversa ha tanti indisponibili, tra cui Gervinho e Kucka. Probabile che il baby Dierckx venga confermato in difesa, così come il brillante Brunetta delle ultime uscite. Solito ballottaggio Cornelius-Pellè in avanti (favorito il secondo). De Zerbi schiera ancora Raspadori, visto il suo eccellente stato di forma. Da verificare Djuricic, inizialmente in panchina con la Juve a causa di un lieve affaticamento.

MILAN-CAGLIARI (Domenica ore 20:45)

DIAZ INAMOVIBILE, PAVOLETTI CON JOAO PEDRO

Pioli dovrebbe rinnovare la fiducia a Brahim Diaz come trequartista, con Calhanoglu a sinistra e Rebic centravanti. Saelemaekeres torna dalla squalifica e si riprende la fascia destra. Nel Cagliari possibile difesa a quattro. In attacco Pavoletti accanto a Joao Pedro.

VERONA-BOLOGNA (Lunedì ore 20:45)

LASAGNA CENTRAVANTI, PALACIO E ORSOLINI TITOLARI

Juric cambia: Faraoni sulla fascia destra e Lasagna al centro dell'attacco. Possibile che torni titolare anche Dimarco, entrato molto bene a Crotone. Nel Bologna ballottaggio Orsolini-Skov Olsen a destra, cerca spazio anche Vignato, anche se dovrebbe iniziare in panchina. Dubbi in porta.

