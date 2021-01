"Con nuovi positivi, se ci fosse l’evidenza di un focolaio, saremmo costretti a intervenire ”. Queste le parole del dottor Roberto Testi , direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Torino che sarebbe pronto a fermare la trasferta della Juventus per Milano nel caso la situazione precipitasse. Con le positività al covid di Alex Sandro (lievi sintomi) e Cuadrado (asintomatico), si temono nuovi casi, che obbligherebbero così le Autorità a bloccare una partenza dei bianconeri come da protocollo sanitario. Il rischio è quello di rivivere la stessa vigilia di Juventus-Napoli dell'ottobre scorso, quando i partenopei non partirono per Torino fermati dalla ASL locale anche se, a conti fatti, gli unici positivi furono Elmas e Zielinski . Nelle prossime ore si svolgeranno ulteriori tamponi e, se fosse tutto ok, la Juventus partirà nella mattinata del 6 gennaio alla volta di Milano.

La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi. Se oggi dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la ASL sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano. [dottor Roberto Testi al Corriere della Sera]