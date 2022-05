Come detto,e Inzaghi può contare su tutti gli effettivi con un Perisic sulla fascia sinistra in forma strepitosa . Il prossimo avversario sarà l'Empoli, una squadra difficile da affrontare e sicura della permanenza nella massima serie dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli conquistata 10 giorni fa., con i sardi che stanno cambiando allenatore e che sono alla ricerca disperata di punti salvezza. Per chiudere il cerchio, i neroazzurri termineranno il campionato contro la Sampdoria di Giampaolo dove i discorsi scudetto potrebbero essere ancora completamente aperti per un finale al cardiopalma.