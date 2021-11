Il Napoli ospita la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona nel match che chiude il programma della 14esima giornata di Serie A. Dopo il clamoroso ko del Milan a San Siro contro il Sassuolo, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha la chance di volare da sola al comando della classifica: un successo la proietterebbe a +3 sui rossoneri e a +4 sull'Inter . Partita molto importante anche per i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri, chiamati a fare risultato per non perdere troppo terreno dal quarto posto occupato dall'Atalanta , capace di andare a vincere sul campo della Juventus. L'arbitro dell'incontro è Daniele Orsato della sezione di Schio. Il Napoli ha vinto gli ultimi 4 confronti diretti disputati in casa contro la Lazio in campionato: lo scorso anno gli azzurri si imposero con un roboante 5-2.