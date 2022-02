La 26a giornata ha visto un'improvvisa frenata del gruppo di squadre in testa alla classifica. In particolare gli stop delle prime 3 della classe hanno avuto un denominatore comune: le prestazioni rivedibili dei portieri.hanno fatto mugugnare i propri tifosi, ma si tratta di una partita sfortunata oppure di una vera e propria crisi?

Il capitano dell'Inter non sta vivendo la sua migliore stagione. Dopo le prime difficoltà emerse nel finale della passata stagione, lo sloveno non sembra tornato sui suoi livelli nell'annata in corso. Domenica contro il Sassuolo, il tiro di Raspadori non sembrava irresistibile . Conclusione ravvicinata, ma di fatto centrale su cui Handanovic non è riuscito ad oppore resistenza nemmeno con i piedi. Ritorna una mancanza di reattività che nell'ultimo periodo è sembrata una costante, basti pensare al gol subito nel derby sulla girata di Giroud. Marotta ha confermato di voler rinnovare il contratto dell'ex Udinese, il quale dovrebbe fungere da chioccia per il nuovo acquisto Onana. Potremmo essere di fronte alla fine di un ciclo.