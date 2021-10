La Lazio di mister Maurizio Sarri vince un gran derby contro l'affamata Roma di Mourinho. Mezz'ora di dominio per i biancocelesti che vanno a segno con Milinkovic-Savic e Pedro, poi la Roma rientra con Ibañez. Nella ripresa allunga Felipe Anderson, la riapre Veretout, ma i tre punti se li porta a casa la Lazio che sale a quota 11 punti. Qui di seguito le 5 verità del Derby della Capitale.

1) Sarri batte Mou con le idee

Lazio-Roma, Serie A 2021-2022: José Mourinho al triplice fischio. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Image Credit Foto Getty Images

2) Pedro, che rivincita!

Scartato proprio dallo stesso Mourino e lusingato da Sarri, che già lo aveva conosciuto al Chelsea, Pedro costituiva l'ultimo marcatore nel derby della Capitale. E con la maglia della Roma, la passata stagione. Ebbene, dopo essere entrato nella storia come uno dei rarissimi casi di trasferimenti diretti da una sponda all'altra del Tevere , l'ex Barcellona - con un autentico colpo da biliardo su assistenza di Immobile - ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 con la maglia della Lazio. Che rivincita!

Lazio-Roma, Serie A 2021-2022: L'esultanza di Pedro al gol (dell'ex) del momentaneo 2-0. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Image Credit Foto Getty Images

3) Roma: male i nuovi

Oltre a Mourinho, hanno perso anche i volti nuovi della campagna acquisti giallorossa, che certo non conserveranno un buon ricordo del loro primo derby. Parliamo di Rui Patricio e della sua uscita a vuoto (e allo stesso tempo a valanga) su Milinkovic-Savic, Matias Viña "rullato" lungolinea da Felipe Anderson, Tammy Abraham senza munizioni là davanti, così come il subentrato Eldor Shomurodov.

Lazio-Roma, Serie A 2021-2022: Felipe Anderson (Lazio) contrastato da Matias Viña (Roma). Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

4) Zaniolo straripante anche nella sconfitta

Un palo ravvicinato, uno spettacolare destro a incrociare sventato incredibilmente da Pepe Reina, scatti e progressioni a non finire. Una giocata dietro l'altra. Nicolò Zaniolo ha messo ancora una volta in chiaro di poter essere il vero punto di forza della Roma nonostante i gravi infortuni alle sue spalle. Mourinho, in questo senso, può stare tranquillo.

Lazio-Roma, Serie A 2021-2022: Nicolò Zaniolo (Roma). Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

5) Immobile in versione assistman

Decisamente una veste insolita, per chi - anzi - ha dovuto sempre dribblare le voci e le accuse di attaccante "solitario". Confeziona i gol di Pedro e Felipe Anderson: che la rivoluzione di Sarri stia passando anche qui?

Lazio-Roma, Serie A 2021-2022: Ciro Immobile e Gianluca Mancini. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Image Credit Foto Getty Images

Sarri: "Non vedo difficoltà: tatticamente grandi passi avanti"

