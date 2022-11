Atalanta-Inter apre il programma domenicale della 15esima giornata di Serie A 2022-23, l'ultima prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar che partiranno domenica prossima 20 novembre e si concluderanno il 18 dicembre. Calcio d'inizio alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo, arbitra l'incontro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Le due squadre si presentano all'appuntamento appaiate in classifica a quota 27 punti e hanno la possibilità, in caso di successo, di agganciare momentaneamente Lazio Milan al secondo posto. La Dea di Gian Piero Gasperini si presenta all'appuntamento reduce da due sconfitte di fila, entrambe per 1-2 (in casa contro il Napoli e contro il Lecce al Via del Mare ). I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno reagito alla sconfitta di Torino contro la Juventus rifilando un tennistico 6-1 al Bologna mercoledì sera a San Siro nel turno infrasettimanale. Di seguito le scelte dei due allenatori.