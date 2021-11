17:55-18:03 Cerimonia d'apertura;

18:03-18:21 1° turno Sprint maschile;

18:21-18:36 1° turno Keirin femminile - Miriam Vece;

18:38-18:52 Scratch femminile - Silvia Zanardi;

18:52-18:58 Semifinali Sprint maschile;

18:58-19:03 Finale Keirin femminile - Miriam Vece (se qualificata);

19:05-19:13 Scratch maschile - Michele Scartezzini;

19:13-19:17 Finale Sprint maschile;

19:17-19:34 1° turno Sprint femminile - Miriam Vece;

19:36-19:44 Corsa ad eliminazione femminile - Silvia Zanardi;

19:44-19:59 1° turno Keirin maschile;

19:59-20:04 Semifinali Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

20:05-20:18 Corsa ad eliminazione maschile - Michele Scartezzini;

20:18-20:24 Finale Keirin maschile;

20:24-20:28 Finale Sprint femminile - Miriam Vece (se qualificata);

20:28-20:38 Cerimonia di chiusura;

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.