Velocità donne: male Vece, Hinze vince ancora

Questa volta si parte con la sprint femminile e la prima a “scendere in campo” è Miriam Vece. L'atleta di Crema, però, viene eliminata subito al 1° turno, battuta in batteria dalla Verdugo che mette nel sacco anche la Tyshchenko oltre alla azzurra. In semifinale ci vanno così Gros, Verdugo, Genest, Starikova, Krupeckaite e Emma Hinze. Abbiamo subito due sorprese: dove sono la Friedrich e Kelsey Mitchell? Entrambe eliminate al 1° turno. La Hinze batte poi Starikova in semifinale e trova la Genest che ha la meglio su Krupeckaite e Verdugo. In finale la Genest ci prova fino alla fine, ma Emma Hinze è imbattibile e coglie il suo secondo successo in Champions League nella Sprint dopo quello di Maiorca.

Niente da fare per Miriam Vece: eliminata nella Sprint

Anche nel Keirin, purtroppo, Miriam Vece viene subito eliminata, giungendo 5a nella sua batteria. In finale ci vanno le solite Hinze, Friedrich e Mitchell, con Bayona Pineda, van Riessen e Riyu Ohta. La Mitchell e la Friedrich hanno voglia di riscatto dopo la figuraccia della Sprint, ma dall'altra parte c'è la cannibale Hinze. Alla fine la spunta la campionessa del mondo Lea Friedrich che si lascia alle spalle Hinze e Mitchell. La Friedrich, quantomeno, sale al 2° posto della classifica generale di velocità, ma la Hinze scappa via con un 1° e un 2° posto in serata.

La classifica

Pistard Punti 1. Emma Hinze 74 2. Lea Sophie Friedrich 56 3. Kelsey Mitchell 50 4. Martha Bayona Pineda 36 5. Lauriane Genest 36 11. Miriam Vece 22

Contro la Hinze non c'è nulla da fare: rivivi la sua vittoria

Zampata di Friedrich: batte Hinze e vince il Keirin. Rivivi lo sprint

Velocità uomini: Lavreysen stradomina

Nel maschile si parte con il Keirin e anche qui abbiamo qualche sorpresa. Passano il 1° turno Lavreysen, Helal, Bötticher, Lendel, Hoogland e Dmitriev, con Hoogland che fa segnare il record di velocità nella Champions League con un incredibile 82 km/h di picco massimo. Subito fuori Iakovlev e Nicholas Paul. In finale non c'è storia con Lavreysen che batte Hoogland e Bötticher.

Bötticher prova il colpo, ma Lavreysen è spaziale: rivivi la sua vittoria

Tocca alla Sprint e Lavreysen vince subito la sua batteria. Lo seguono Bötticher, Dmitriev, Nicholas Paul, Iakovlev e Quintero Chavarro. Chi va fuori, invece, è Hoogland che tornerà a casa con soli 17 punti. Poi in finale ci arrivano Lavreysen e Nicholas Paul che riesce ad avere la meglio di Iakovlev e Bötticher. Il trinidense prova a prendere qualche metro di vantaggio, ma fa solo il gioco di Lavreysen: l'olandese ce l'ha come punto di riferimento e poi lo supera in scioltezza all'ultimo giro.

La classifica

Pistard Punti 1. Harrie Lavreysen 77 2. Stefan Bötticher 59 3. Jeffrey Hoogland 47 4. Nicholas Paul 41 5. Mikhail Iakovlev 34

Lavreysen non fa sconti: vince anche la sprint, rivivi la volata

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

