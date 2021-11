Harrie Lavreysen, campione del mondo e olimpico della Sprint e campione del mondo del Keirin. Il fatto che sia lì in testa Velo d'Or, l'equivalente del Pallone d'oro nel ciclismo. Lavreysen lo avrebbe potuto vincere? È stato Marco Cannone, la voce tecnica del ciclismo su pista per Eurosport, che ci sta accompagnando in questa Champions League. È ormai tutto pronto per la seconda tappa dell'UCI Track Champions League , con la carovana che si è spostata in Lituania. I risultati di Maiorca, a ben vedere, ci hanno dato davvero poche sorprese . Tutti i leader, più o meno, sono stati i dominatori della scena anche nelle altre competizioni della stagione. Che dire di, campione del mondo e olimpico della Sprint e campione del mondo del Keirin. Il fatto che sia lì in testa nella classifica della velocità è quasi una logica conseguenza. È il vero mattatore di questo sport, quasi ingiocabile negli ultimi due-tre anni. Non a caso è stato tra i candidati al prossimo, l'equivalente delnel ciclismo. Lavreysen lo avrebbe potuto vincere? È stato poi assegnato a Pogacar , ma meritava l'olandese? Lo abbiamo chiesto al nostro, la voce tecnica del ciclismo su pista per Eurosport, che ci sta accompagnando in questa Champions League.

Ad

Lavreysen, l'unico pistard tra i candidati al Velo d'Or. Poteva vincere?

UCI Champions League Quanto si guadagna a vincere la Champions League? 06/11/2021 A 08:58

Vedendo la stagione che ha fatto Lavreysen e, conoscendo il pistard che è, non poteva non essere tra i candidati. Vincerlo? Non lo so, vincere un'Olimpiade equivale a vincere tre Mondiali per me, ma - finché corre - io darei il Velo d'Or sempre a uno come Alaphilippe

Mi spiego meglio. Lavreysen è un corridore che viene dalla pista, un corridore straordinario, ma il Velo d'Or è un premio illustre con una tradizione ben definita. Lavreysen, o chiunque altro pistard, come fa a poter competere con un Pogacar, un Alaphilippe o il nostro Sonny Colbrelli?

Vece, Lavreysen, Strong: il film del day 1 della Champions! Uno spettacolo

Prendendo spunto dal calcio, lì hanno diviso Pallone d'oro maschile e femminile. Pensi che anche nel ciclismo si debba fare questa scissione? Dividendo per categorie, con pista, strada, mountain bike, ciclocross, BMX ecc?

Diciamo che sarebbe meglio avere un sistema di sotto-categorie. Il Velo d'Or per la strada (uomini e donne), il Velo d'Or per la pista (uomini e donne) e, se vogliamo, possiamo accorpare il fuori strada. Sarebbe il modo migliore per dare visibilità a tutti, e il giusto spazio a fine stagione. La giusta mossa è avere il Velo d'Or della pista, dando il premio a Lavreysen, ma fare anche un podio in modo tale da dare visibilità a più atleti. Perché se dobbiamo mettere per forza qualcuno, giusto per dire che l'abbiamo messo, il Velo d'Or perde di senso. C'è la van Vleuten. Cosa dirà? Che è l'unica donna tra i candidati? C'è Lavreysen. Cosa dirà? Che è l'unico pistard tra i candidati? Non ha senso, diventa solo un contentino per far vedere che guardano anche alle altre discipline

L'ideale sarebbe il sistema di sotto-categorie. Un po' come alla cerimonia degli Oscar del cinema no? Sicuramente il Premio al miglior film è il premio più prestigioso. Ma, magari, è giusto premiare anche la miglior colonna sonora, che magari è di un altro film. E c'è quella categoria. Se no, Ennio Morricone non avrebbe mai vinto un Premio Oscar. E invece così ce l'ha fatta...

Hinze, Lavreysen, Archibald e Strong: i 4 leader della 1a tappa

Ma a questo punto ci viene il dubbio. Lavreysen è davvero distante da Pogacar? Sono di altri mondi, ma hanno dominato entrambi i propri sport. Facciamo un piccolo riassunto della loro stagione...

I risultati di Pogacar

Competizione Piazzamento Strade Bianche 7° Liegi 1° Tour de France 1° Olimpiadi (prova in linea) 3° Europei (prova in linea) 5° Europei (cronometro) 12° Mondiali (prova in linea) 37° Mondiali (cronometro) 10° Milano-Torino 4° Giro di Lombardia 1°

Questi alcuni dei risultati in stagione di Tadej Pogacar. Spiccano ovviamente il Tour de France, il secondo consecutivo a 22 anni, più il Giro di Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi. Tutto nello stesso anno. L'ultimo a conquistare il Tour e due Classiche Monumento nella stessa stagione era stato Eddy Merckx...

Pogacar vince un'altra Monumento: Masnada ko, rivivi l'arrivo

I risultati di Lavreysen

Competizione Piazzamento Keirin - Olimpiadi 3° Sprint - Olimpiadi 1° Team Sprint - Olimpiadi 1° Keirin - Europei 6° Sprint - Europei 1° Team Sprint - Europei 1° Keirin - Mondiali 1° Sprint - Mondiali 1° Team Sprint - Mondiali 1°

Ma anche Lavreysen non scherza. 9 gare internazionali tra Olimpiadi, Europei e Mondiali: 8 volte su podio, 7 volte è stato oro. Di che stiamo parlando... Ma ci poteva essere sfida tra l'olandese e Pogacar? Lo abbiamo chiesto sempre a Cannone.

Però tu sei stato un ex pistard e, immagino, vedere Lavreysen battere Pogacar, Roglic e Alaphilippe ti farebbe piacere. O no?

Mi vuoi male... Ho capito che vuoi lanciare la polemica [ride], è sicuro che mi piacerebbe vedere Lavreysen vincere. Ma, detto questo, sono stato anche un corridore su strada, professionista per 7 anni. Conosco la fatica dei corridori durante la stagione. Alaphilippe ha vinto un Mondiale straordinario e che gli vuoi dire a Pogacar? Ha vinto il Tour dominandolo, ha vinto la Liegi e il Giro di Lombardia. Tutto nello stesso anno. Chissà, magari lo vincerà Colbrelli vista la stagione straordinaria che ha fatto. Ma per Lavreysen spero ci sia un altro tipo di riconoscimento, quello di dargli un Velo d'Or tutto suo... Della pista. Sarebbe importante per tutto il movimento

CHI MERITA DI VINCERE IL VELO D'OR 2021? Tadej Pogacar Primoz Roglic Filippo Ganna Sonny Colbrelli Wout van Aert Mathieu van der Poel Julian Alaphilippe

E voi di che parere siete? Un crossita, un pistard, o una donna (visto che ce n'è solo una), possono insidiare gli altri 10 candidati? Possono vincere anche loro il Velo d'Or o è meglio fare delle sotto-categorie come suggerito da Cannone? O non lo si poteva non dare a Pogacar per quanto fatto vedere quest'anno? Fatecelo sapere all'hasthag #EurosportCICLISMO.

...

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Volate, classifiche, maglie: guida e novità della Champions League 06/11/2021 A 08:01