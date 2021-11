Harrie Lavreysen non ha proprio rivali nella velocità, così come la Archibald nell'Endurance femminile. La Hinze può lasciare sul piatto il Keirin, ma lì fa 2a e vince sicuramente la Sprint. Insomma, ci sono ancora tre tappe, ma quelle tre Michele Scartezzini e Silvia Zanardi riscattano Miriam Vece che paga Si saluta la Lituania e si vola verso Londra, dove ci saranno ben due tappe la prossima settimana. L'UCI Track Champions League viaggia veloce tra qualche sorpresa e molte certezze. Sì perché 3 dei 4 leader, al termine della serata, sono gli stessi di Maiorca e, tutto sommato, sono stati anche i dominatori della stagione considerando Tokyo.non ha proprio rivali nella velocità, così come lanell'Endurance femminile. Lapuò lasciare sul piatto il Keirin, ma lì fa 2a e vince sicuramente la Sprint. Insomma, ci sono ancora tre tappe, ma quelle tre classifiche sono già ben definite . Fortune alterne invece per gli italiani:riscattano la prima uscita , malino inveceche paga però la stanchezza

Lavreysen: ecco perché è stato nominato al Vélo d'Or

In settimana abbiamo tessuto le lodi di Harrie Lavreysen, l'unico pistard che si è meritato la nomination per il Vélo d'Or. Non ha poi vinto, il premio è stato assegnato a Pogacar, che ha battuto Roglic e van Aert, ma l'olandese ci ha dimostrato ancora una volta perché è il dominatore assoluto della pista. Dicevamo, in stagione ha vinto 7 gare su 9 nelle competizioni internazionali (Olimpiadi+Europei+Mondiali), e in questa Champions è partito con un bel 3 su 4. E la volta che non ha vinto ha fatto comunque secondo. Ditemi voi.

Lavreysen non fa sconti: vince anche la sprint, rivivi la volata

Hinze & Archibald: anche loro fanno uno sport diverso

Se Lavreysen è leader assoluto della velocità maschile, ci sono altre dominatrici. Forse non fanno terra bruciata come l'olandese, ma Emma Hinze e Katie Archibald - nelle loro categorie - non scherzano mica. La Hinze vince ancora la Sprint, la Archibald fa invece en plein nell'Endurance, quasi con estrema facilità. Le classifiche sono ormai delineate alla vigilia della doppia tappa di Londra. Impossibile rimontare?

Hinze ha il torcicollo? Lancia sguardi infuocati alle avversarie

Scartezzini e Zanardi hanno trovato la chiave del format

C'è chi si conferma, chi scende e chi sale. Sì perché, lato Italia, siamo molto felici delle performance di Michele Scartezzini e Silvia Zanardi. Magari non hanno ancora trovato il 'rapporto giusto' per gli Scratch, ma hanno fatto grandissime cose nell'altra gara. Scartezzini 4° nella Corsa ad eliminazione, la Zanardi 3a nella stessa prova adibita alle donne. E tanti punti in palio per rientrare in classifica: ora sono in top 10, hanno capito meglio il format, e sono pronti a migliorare.

Super Silvia Zanardi, 3a nell'Eliminazione: rivivi la sua prova

Scartezzini riapre la classifica: 4° posto nell'Eliminazione

Vece non al meglio, ma la velocità è durissima

Chi non ha ripetuto l'exploit di Maiorca, invece, è stata Miriam Vece. La ciclista cremasca era arrivata fino alla finale nel Keirin nella tappa spagnola, questa volta è stata subito eliminata sia nella Sprint che nello stesso Keirin. Diciamo che il format non aiuta, troppe gare, troppo velocemente. Se non sei in condizione, la paghi.

Serata no per Miriam Vece: fuori anche nel Keirin

Hoogland, a volte il record non pagano

Hoogland ha piazzato un primo record nell'UCI Track Champions volando a 82 km/h in una batteria del Keirin. Una punta massima pazzesca. Il problema è che Jeffrey Hoogland non ha poi raggiunto la finale di specialità e ha portato a casa solo 17 punti, sprofondando a -30 da Lavreysen. Insomma, non sempre i record sono propiziatori di grande prestazioni e l'olandese rischia di essere già fuori classifica, alla prossima tappa, se dovesse accusare un altro flop come in Lituania.

Hoogland a 82 km/h e spallata Paul-Derache: rivivi la folle volata

