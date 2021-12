La prima edizione dell'UCI Track Champions League si è conclusa con la seconda tappa di Londra : quattro uscite complessive, erano state annullate le trasferte in Francia e Israele , che hanno visto trionfare in classifica generale Harrie, Emma, Gavine Katie. E i nostri? Gli azzurri, purtroppo, non hanno portato a casa nessuna singola vittoria: il miglior piazzamento in corsa è stato ilnella Corsa ad Eliminazione nella seconda tappa in Lituania. Zanardi, Vece e Scartezzini sono però riusciti a centrare, quantomeno, la top 10 nella generale delle rispettive discipline. E, a questo punto, quanto hanno guadagnato?

Gli italiani riceveranno un assegno molto meno proficuo, ma comunque importante considerando che questa competizione non esisteva fino allo scorso anno. Un finale di stagione comunque positivo. Michele Scartezzini è quello che ha chiuso meglio, parlando di classifica, e il suo 7° posto nella generale gli vale 3.500€. La Vece ha chiuso 8a e porta a casa 2.750€, Silvia Zanardi è invece 9a e ha vinto 2.500€.

*a cui si aggiungerà il bonus presenza e i premi per le singole gare

Parliamo di un montepremi di, da dividere - in base ai risultati - per 72 corridori. Diciamo che, per il mondo del ciclismo su pista, sono bei soldi, anche se è un montepremi lontanamente paragonabile al ciclocross ( ma solo per i grandi nomi ) e, soprattutto, al ciclismo su strada. Basti pensare che una tappa vinta in un Grande Giro ti porta 11.000€ , mentre la vittoria di una classifica generale di Vuelta, Tour e Giro ti fa superare i. Certo, parliamo di altri sport. Ma l'UCI Track Champions League non è l'unica competizione di pista presente all'interno della stagione di pista, è un qualcosa in più e più cose si fanno, più risultati si ottengono, più sarà importante la tua annata a livello economico. Essendo un qualcosa in più,. Soprattutto per quei corridori che sonoe che non vediamo quasi mai su strada, o proprio mai come gli specialisti puri.