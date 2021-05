Caleb Ewan è costretto all'abbandono dal Giro d'Italia. Il corridore australiano, Nizzolo, ma è stato costretto all'abbandono dopo essersi staccato dal gruppo che era andato ad altissima velocità nella prima ora di corsa. Era appena iniziata l'8 frazione del Giro che si estende da Foggia a Guardia Sanframondi. Non si conoscono ancora le condizioni dello sprinter, che ha sofferto subito questo avvio a razzo da parte del gruppo. E dire che Caleb Ewan era andato forte come un razzo, producendo Neanche il tempo di godersi la sua maglia ciclamino, cheè costretto all'abbandono dal Giro d'Italia. Il corridore australiano, vincitore della tappa di Termoli , era balzato in testa alla classifica a punti , sfilando la maglia ama è stato costretto all'abbandono dopo essersi staccato dal gruppo che era andato ad altissima velocità nella prima ora di corsa. Era appena iniziata l'8 frazione del Giro che si estende da Foggia a Guardia Sanframondi. Non si conoscono ancora le condizioni dello sprinter, che ha sofferto subito questo avvio a razzo da parte del gruppo. E dire che Caleb Ewan era andato forte come un razzo, producendo 1010 watt di media negli ultimi 270 metri

Classifiche e risultati

Merlier sarà maglia ciclamino

Tim Merlier a indossare la maglia ciclamino a partire dalla tappa di Castel di Sangro visto il +7 che ha su Giacomo Nizzolo. La frazione di lunedì, quella tra L'Aquila e Foligno, sarà un nuovo banco di prova per gli sprinter. Caleb Ewan ha conquistato due tappe nel corso di questa prima settimana, con il successo di Cattolica prima di quello di Termoli. A questo punto, salvo sorprese, saràa indossare la maglia ciclamino a partire dalla tappa di Castel di Sangro visto il +7 che ha su. La frazione di lunedì, quella tra L'Aquila e Foligno, sarà un nuovo banco di prova per gli sprinter.

La classifica a punti

Corridore Punti 1. Tim Merlier 83 2. Giacomo Nizzolo 76 3. Elia Viviani 69 4. Davide Cimolai 66 5. Peter Sagan 57

Ewan punta sempre a vincere in ogni Grande Giro in questo 2021

Niente corsa alla classifica per Caleb Ewan che però ha la possibilità di centrare il suo obiettivo stagione. L'australiano aveva detto di voler vincere almeno una tappa in tutti e tre i Grandi Giri in questa stagione. Al Giro c'è riuscito, vedremo se lo farà anche al Tour e alla Vuelta.

