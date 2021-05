Gino Mäder che può alzare le braccia al cielo senza che i big riescano a rimontare nel finale, come gli Bahrain Victorious che reagisce così al ritiro di Mikel Landa, vittima a Cattolica di una frattura della clavicola sinistra Mohoric a trainare Mäder fino all'ultima salita. Capolavoro tattico. C'è un po' di strategia anche dietro, con le grandi manovre di Bernal che mette alla frusta prima Ganna e Castroviejo, poi lancia in avanscoperta Daniel Martínez. Il colombiano vuole partire e ce la fa, lasciandosi alle spalle un Simon Yates molto deludente in queste prime uscite. Restano alla sua ruota, invece, Evenepoel e soprattutto Giulio Ciccone che non molla il corridore della Ineos. Altro squillo di Bernal, ma il belga e l'abruzzese tengono botta. A prendersi la maglia rosa, invece, è l'ungherese Attila Valter che resta con i migliori e si prende la vetta della generale dopo il crollo a metà tappa di Alessandro De Marchi. Primo vero arrivo in salita di questo Giro d'Italia, ma non mancano le sorprese come a Sestola . Anche questa volta arriva la fuga, con la vittoria diche può alzare le braccia al cielo senza che i big riescano a rimontare nel finale, come gli capitò alla Parigi-Nizza con Roglic . Una bella risposta da parte dellache reagisce così al ritiro di, vittima a Cattolica di una frattura della clavicola sinistra più la rottura di tre costole . Quelli della Bahrain hanno provato in ogni modo ad entrare nella fuga, poi è stato bravissimoa trainare Mäder fino all'ultima salita. Capolavoro tattico. C'è un po' di strategia anche dietro, con le grandi manovre diche mette alla frusta prima Ganna e Castroviejo, poi lancia in avanscoperta. Il colombiano vuole partire e ce la fa, lasciandosi alle spalle unmolto deludente in queste prime uscite. Restano alla sua ruota, invece,e soprattuttoche non molla il corridore della Ineos. Altro squillo di Bernal, ma il belga e l'abruzzese tengono botta. A prendersi la maglia rosa, invece, è l'unghereseche resta con i migliori e si prende la vetta della generale dopo il crollo a metà tappa di

Mäder, stavolta Roglic non c'è! Rivivi il suo arrivo in solitaria

La nuova classifica generale

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Corridore Tempo 1. Attila Valter 22h17'06'' 2. Remco Evenepoel +11'' 3. Egan Bernal +16'' 4. Aleksandr Vlasov +24'' 5. Louis Vervaeke +25'' 6. Hugh Carthy +38'' 7. Damiano Caruso +39'' 8. Giulio Ciccone +41'' 9. Daniel Martin +47'' 10. Simon Yates +49'' 11. Davide Formolo +55'' 12. Daniel Martínez +1'06'' 13. Marc Soler +1'14'' 14. Romain Bardet +1'14''

Ammiraglia sciagurata! Tampona il corridore e lo fa cadere

Classifiche e risultati

8 in fuga: c'è anche Dario Cataldo

C'è subito grande bagarre per prendere la fuga e si vedono all'attacco alcuni corridori della Bahrain Victorious che provano a dimenticare il ritiro di Mikel Landa. Nella fuga iniziale ci hanno provato anche Alberto Bettiol, Filippo Ganna e Peter Sagan. Il gruppo rientra, ma parte un'altra fuga con l'azione di Gino Mäder e Mohoric (Bahrain Victorious), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli Sidermec), Janssens (Alpecin Fenix), Dario Cataldo (Movistar) e Guglielmi (Groupama-FDJ). I 6 vengono raggiunti in un secondo momento da Bauke Mollema, che aveva perso più di 13 minuti a Sestola, e Bouchard. Gli 8 al comando guadagnano fino a 5 minuti sul gruppo maglia rosa guidato dalla Israel di Di Marchi.

La Ineos fa il forcing, si stacca la maglia rosa De Marchi

Ci provano Bettiol e Ciccone

Cominciano le salite e occhio a non perdere le ruote. Subito dopo il Forca di Gualdo, comincia il forcing della Ineos Grenadiers con le accelerazioni di Ganna e Castroviejo. Il plotone si spacca in due e finiscono nella trappola Pozzovivo e anche la maglia rosa di Alessandro De Marchi. Davanti restano solo Mohoric, Mäder, Mollema e Cataldo che sfruttano il tratto in discesa dopo i due GPM. Provano ad evadere dal gruppo, invece, Ciccone, Bettiol e Bardet, con i tre che guadagnano circa 30'' sul gruppo dei big. Un'azione un po' discontinua però, visto che Ciccone non dà una mano a tenere alta l'andatura. Ed ecco che la Ineos rientra grazie ad un Ganna in stato di grazia.

Ciccone attacca in discesa, con lui Bettiol e Bardet

Bernal attacca, ma Ciccone non molla. Vince Mäder

Finita l'azione di Ganna, la Ineos rallenta un po'. Anche perché Castroviejo è vittima di una foratura. A questo punto Bernal manda in avanscoperta Daniel Martínez, costringendo le altre squadre a lavorare. È comunque un bel rischio, ma Bernal può così sfruttare il lavoro di Masnada e João Almeida per Evenepoel. Davanti invece resta solo Gino Mäder che riesce a far fuori Mollema e Cataldo e arrivare in solitaria sul traguardo di San Giacomo di Ascoli. Ai -1,6 ecco che parte Bernal: rispondono presente Giulio Ciccone e Remco Evenepoel. In un secondo momento arriva anche Daniel Martin, mentre non riescono a tenere il suo passo corridori come Vlasov, Hugh Carthy, Nibali e soprattutto Simon Yates. Bernal farà 2° più abbuono, ma Ciccone è subito lì alle sue spalle. Alla fine il colombiano guadagnerà 17'' su Vlasov, Carthy e Simon Yates, 28'' su Bardet, Formolo e Buchmann, e 45'' su Nibali.

Ammiraglia sciagurata! Tampona il corridore e lo fa cadere

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Gino Mäder 4h17'52'' 2. Egan Bernal +12'' 3. Daniel Martin +12'' 4. Remco Evenepoel +12'' 5. Giulio Ciccone +14'' 6. Damiano Caruso +25'' 7. Daniel Martínez +25'' 8. Marc Soler +27'' 9. Hugh Carthy +29'' 10. Aleksandr Vlasov +29''

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07