George Bennett-Edoardo Affini. Visto la classifica deficitaria del neozelandese, Bennett è andato a caccia di tappe e ci ha provato anche sullo Zoncolan, una delle frazioni più dure (ovviamente) di questa edizione del Giro, anche se scalato Edoardo Affini che ha provato a fare la differenza nella prima parte, per permettere al compagno di attaccare lo Zoncolan con un certo margine sul gruppo. Missione riuscita, possiamo dire, visto che i battistrada avevano iniziato l'ultima salita con un vantaggio superiore ai 6 minuti e qualcuno in fondo c'è arrivato... Stiamo già pensando alla tappa regina del Giro, anche se privata di Fedaia e Pordoi a causa del maltempo , ma facciamo un passo indietro. Ad una bellissima storia accaduta durante la tappa dello Zoncolan . Parliamo del duo della Jumbo Visma. Visto la classifica deficitaria del neozelandese, Bennett è andato a caccia di tappe e ci ha provato anche sullo Zoncolan, una delle frazioni più dure (ovviamente) di questa edizione del Giro, anche se scalato dal versante di Sutrio . Bennett è andato in fuga conche ha provato a fare la differenza nella prima parte, per permettere al compagno di attaccare lo Zoncolan con un certo margine sul gruppo. Missione riuscita, possiamo dire, visto che i battistrada avevano iniziato l'ultima salita con un vantaggio superiore ai 6 minuti e qualcuno in fondo c'è arrivato...

Lorenzo Fortunato che, proprio sullo Zoncolan, ha ottenuto Egan Bernal e Simon Yates che sono riusciti a rimontare e a staccare i rivali di classifica. Fin qui nulla di strano ma, dopo la salita, Bennett ha subito chiesto a che punto del GPM fosse Affini. Informato dall'ammiraglia che l'italiano, 2° nella crono di Torino, era un po' in difficoltà, il capitano della Jumbo Visma ha deciso di tornare indietro. Non è stato il caso di George Bennett, visto che il neozelandese ha un po' deluso nel momento clou della tappa. A vincere la frazione è stato poi uno splendidoche, proprio sullo Zoncolan, ha ottenuto il suo primo successo in carriera . Bennett? È giunto al traguardo 7° a 2'10'' da Fortunato, scavalcato anche dache sono riusciti a rimontare e a staccare i rivali di classifica. Fin qui nulla di strano ma, dopo la salita, Bennett ha subito chiesto a che punto del GPM fosse Affini. Informato dall'ammiraglia che l'italiano, 2° nella crono di Torino, era un po' in difficoltà, il capitano della Jumbo Visma

Ma come? Sì, Bennett si è rimesso in bici e ha fatto il percorso inverso andando in discesa fino ad incrociare Affini. A quel punto è stato il neozelandese ad aiutare il compagno di squadra e a fargli l'andatura per arrivare fin su in cima. In pratica Bennett si è fatto lo Zoncolan per ben due volte. La paura era che Affini non ce la facesse a concludere la tappa entro il tempo massimo e il team olandese non poteva permetterselo. Anche perché c'è la crono di Milano, che chiude questo Giro d'Italia, e il cronoman mantovano sarà uno dei favoriti di giornata.

