È ormai tutto pronto per l'inizio, con la partenza da Torino con una cronometro di 8,6 km . Terreno di caccia perche vuole subito mostrare la sua maglia iridata, riscattando gli ultimi risultati , per poi scambiarla con quella rosa (almeno per qualche giorno). Non mancherà però la concorrenza per il corridore della Ineos Grendiaders che vede i suoi nemici in casa. Il team belga ci proverà con il trio, che ha vinto l'ultima crono del Romandia , João Almeida e, l'unico che nel 2020 riuscì a battere Ganna in una prova contro il tempo. Difficile mietere grossi distacchi in 8,6 km, ma sarà anche una prova per testare le gambe dei big. E per capire, nelle squadre a più frecce, chi farà classifica generale.