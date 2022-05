maglia ciclamino del Giro d'Italia 2022. Il Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo e Arnaud Démare, oltre alla leggenda Mark Cavendish. Prima di analizzare nel dettaglio la condizione e le aspirazioni dei favoriti, andiamo a evidenziare alcuni profili di possibili outsider negli sprint. Considerando i velocisti puri, Cees Bol della DSM ha le potenzialità per infastidire i favoriti, coadiuvato dal compagno Dainese. Temibile ovviamente per ogni genere di volata Mathieu van der Poel, talento cristallino che punterà alla maglia rosa nella prima settimana. Andranno alla ricerca di piazzamenti gli italiani Albanese, Modolo e Cimolai, da tenere d'occhio anche il tedesco Bauhausvincitore di una tappa alla Tirreno-Adriatico. Si preannuncia una corsa intensa e imprevedibile per aggiudicarsi la. Il percorso sembra promettere almeno 6 tappe ideali per le numerose ruote veloci che si presenteranno alla partenza di Budapest, tra cui big del calibro di, oltre alla leggenda. Prima di analizzare nel dettaglio la condizione e le aspirazioni dei favoriti, andiamo a evidenziare alcuni profili di possibili outsider negli sprint. Considerando i velocisti puri,della DSM ha le potenzialità per infastidire i favoriti, coadiuvato dal compagno. Temibile ovviamente per ogni genere di volata Mathieu, talento cristallino che punterà alla maglia rosa nella prima settimana. Andranno alla ricerca di piazzamenti gli italiani, da tenere d'occhio anche il tedesco

Mark Cavendish (Quick-Step-Alpha Vinyl)

159 vittorie . Il velocista dell'Isola di Man torna al Giro d'Italia dopo 9 anni e approccerà la gara in ottima condizione. Poche corse in primavera e tanto lavoro in altura per non soffrire un percorso molto duro come quello di questa edizione della corsa rosa. Una positiva campagna in Medio-Oriente con successi in Oman ed Emirati Arabi e 2013, Cavendish conquistò la classifica a punti: in totale vanta 15 vittorie al Giro d'Italia su 5 edizioni disputate. Al suo fianco ci sarà Michael Morkov, il suo fedele ultimo uomo negli sprint con cui ha costruito il ritorno ad alti livelli lo scorso anno. per un uomo che non ha bisogno di presentazioni . Il velocista dell'Isola di Mane approccerà la gara in ottima condizione. Poche corse in primavera e tanto lavoro in altura per non soffrire un percorso molto duro come quello di questa edizione della corsa rosa. Una positiva campagna in Medio-Oriente con successi in Oman ed Emirati Arabi e il prestigioso trionfo alla Milano-Torino rappresentano delle buone avvisaglie da parte del britannico. Nel corso dell'ultima partecipazione risalente al, Cavendish conquistò la classifica a punti: in totale vanta. Al suo fianco ci sarà Michael Morkov, il suo fedele ultimo uomo negli sprint con cui ha costruito il ritorno ad alti livelli lo scorso anno.

Cavendish ruggisce a Rivoli e fa 159 in carriera: rivivi lo sprint!

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

favorito numero uno per la conquista della maglia ciclamino. Il migliore tra i velocisti nel corso della primavera con vittorie in tutte le corse a cui ha partecipato: Saudi Tour, Alpi Marittime, Tirreno-Adriatico, Turchia, oltre ad un secondo posto alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 4 partecipazioni al Giro d'Italia, nessuna di queste portate a termine per il 27enne che lo scorso anno, dopo 2 vittorie nella prima settimana, 5 vittorie di tappa nel nostro paese e quest'anno il suo obiettivo stagionale potrebbe essere molto ambizioso: lottare per la classifica a punti nei 3 grandi giri. La Lotto non ha convocato un aiutante prezioso come De Buyst, ma Ewan ha dimostrato più volte di sapersi "arrangiare" negli ultimi chilometri. Il folletto australiano è ilcon vittorie in tutte le corse a cui ha partecipato: Saudi Tour, Alpi Marittime, Tirreno-Adriatico, Turchia, oltre ad un secondo posto alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne.per il 27enne che lo scorso anno, dopo 2 vittorie nella prima settimana, si ritirò per un problema al ginocchio nell'ottava tappa . Conta giànel nostro paese e quest'anno il suo obiettivo stagionale potrebbe essere molto ambizioso: lottare per la classifica a punti nei 3 grandi giri. La Lotto non ha convocato un aiutante prezioso come De Buyst, ma Ewan ha dimostrato più volte di sapersi "arrangiare" negli ultimi chilometri.

Ewan non fa sconti, è bis per il folletto: rivivi la volata

Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

un'ottima resistenza nelle impegnative tappe al Tour of the Alps, cogliendo dei buoni piazzamenti alla Tirreno-Adriatico. In un Giro d'Italia particolarmente esigente come quello che stiamo per vivere sarà fondamentale per gli sprinter dimostrare doti di tenuta anche quando la strada sarà in salita. La scorsa stagione (durante l'ottavo Giro in carriera) riuscì a sfatare una vera e propria maledizione che lo aveva visto inanellare una serie infinita di secondi posti. due maglie ciclamino conquistate nel 2015 e 2016. Avrà a disposizione una squadra completa per la preparazione delle volate con Rick Zabel e Alex Dowsett che si dimostreranno particolarmente preziosi. Le speranze italiane sono rivolte al nome di Giacomo Nizzolo. Il corridore lombardo ha dimostratonelle impegnative tappe al Tour of the Alps, cogliendo dei buoni piazzamenti alla Tirreno-Adriatico. In un Giro d'Italia particolarmente esigente come quello che stiamo per vivere sarà fondamentale per gli sprinter dimostrare doti di tenuta anche quando la strada sarà in salita.che lo aveva visto inanellare una serie infinita di secondi posti. La vittoria di Verona alla 13esima tappa fu un momento di pura liberazione. Il velocista della Israel-Premier Tech ha nel palmares. Avrà a disposizione unaper la preparazione delle volate conche si dimostreranno particolarmente preziosi.

Finalmente Nizzolo! Volata strepitosa, rivivi l'arrivo

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

0 vittorie nella prima parte di stagione. Alcuni piazzamenti alla Tirreno, un 10° posto alla Sanremo e un paio di top ten in Belgio lasciano qualche perplessità sulla condizione del francese. 5 vittorie alla corsa rosa in 4 partecipazioni, indimenticabile quella 2020 dove grazie a 4 successi di tappa concluse in vetta alla classifica a punti. La Groupama - FDJ non lo lascerà solo e il formidabile rifinitore Jacopo Guarneri sarà sicuramente un plus nella preparazione delle volate. Una stagione 2021 in ombra non intacca il blasone di uno degli sprinter più vincenti del recente passato. Il trionfatore della Milano-Sanremo 2016 è chiamato a dare segnali di ripresa sulle strade del Giro. L'avvicinamento non è stato certo eccezionale con. Alcuni piazzamenti alla Tirreno, un 10° posto alla Sanremo e un paio di top ten in Belgio lasciano qualche perplessità sulla condizione del francese.. La Groupama - FDJ non lo lascerà solo e il formidabilesarà sicuramente un plus nella preparazione delle volate.

Démare: "Eccezionale. 4 successi di tappa in un Giro dove c'era Sagan..."

Fernando Gaviria (UAE Emirates)

periodo molto sfortunato avendo contratto il L'inizio di stagione era stato incoraggiante con 2 vittorie al Giro dell'Oman e tanto lavoro preparatore in vista del Giro. Recentemente al Giro di Romandia non è sembrato però particolarmente esplosivo. Sembra ormai lontano il 2017, l'anno d'oro per Gaviria che in quella corsa rosa vinse 4 tappe e si aggiudicò la classifica a punti. Nell'edizione scorsa si fece notare solo per un secondo posto nella tappa di Foligno, in un contesto di preparazione non ottimale tra infortuni e positività al virus. Si presenta al suo quinto Giro d'Italia potendo contare su Richeze, uno dei migliori lavoratori all'interno dell'ultimo chilometro. Il colombiano ha vissuto unavendo contratto il COVID per 3 volte nel giro di 2 anni con 2 vittorie al Giro dell'Oman e tanto lavoro preparatore in vista del Giro. Recentemente al Giro di Romandia non è sembrato però particolarmente esplosivo. Sembra ormai lontano ilper Gaviria che in quella corsa rosa vinse. Nell'edizione scorsa si fece notare solo per un secondo posto nella tappa di Foligno, in un contesto di preparazione non ottimale tra infortuni e positività al virus. Si presenta al suo quinto Giro d'Italia potendo contare su, uno dei migliori lavoratori all'interno dell'ultimo chilometro.

Molano-Gaviria, che pasticcio! Contatto tra compagni, volata rovinata

