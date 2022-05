Caleb Ewan proverà a riscattarsi dopo la caduta di Visegrad ed è pronto al duello con Mark Cavendish. Ma anche l'Italia avrà le sue carte da giocare, in primis con Giacomo Nizzolo. Ultima tappa in Ungheria dopo la cronometro vinta da Simon Yates e la frazione inaugurale conquistata da van der Poel . Questa volta sarà una vera tappa per velocisti, con l'arrivo di Balatonfüred che sarà ideale per il primo sprint di gruppo di questa edizione del Giro.proverà a riscattarsi dopo la caduta di Visegrad ed è pronto al duello con. Ma anche l'Italia avrà le sue carte da giocare, in primis con

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

È la più semplice delle tre tappe in Ungheria, quella che dovrebbe concludersi con una volata di gruppo. Qualche sali e scendi qua e là, ma l'unica vera asperità si trova nel finale quando - dopo 188,4 km - avremo un GPM di quarta categoria, il Tihany. Mancheranno 12,6 km allo scollinamento: qualcuno potrebbe anche provare l'azione da finisseur, ma il gruppo sarà lì a fermarlo per far arrivare tutti allo sprint.

Le salite

-Tihany (4a categoria): 2,7 km al 2,5% di pendenza media, picco all'8%;

I favoriti

Mark Cavendish, che al Giro conta già 15 vittorie in carriera, e Caleb Ewan, considerato da molti Cannoball si è staccato 'comodamente' sullo strappo di Visegrád alla prima tappa e ha fatto una crono tutto sommato tranquilla. Caleb Ewan sarà pure il più forte, ma bisogna vedere se ha recuperato completamente È una 'normale' tappa per velocisti, senza grosse difficoltà altimetriche. Spazio quindi alla volata di gruppo e, in questo caso, i favoriti diventano due., che al Giro conta già 15 vittorie in carriera, e, considerato da molti il miglior velocista su piazza . Il britannico ci arriva sicuramente meglio,si è staccato 'comodamente' sullo strappo di Visegrád alla prima tappa e ha fatto una crono tutto sommato tranquilla. Caleb Ewan sarà pure il più forte, ma bisogna vedere se ha recuperato completamente dalla caduta della prima frazione

Un passo più indietro tutti gli altri, anche se Nizzolo sembra avere una buona gamba e, soprattutto, ha un'intera squadra a sua disposizione per l'obiettivo volate. C'è Gaviria, c'è Bauhaus, ma ha una voglia matta di sbloccarsi Arnaud Démare. Due anni fa fu l'autentico dominatore del Giro d'Italia, l'anno scorso andò molto diversamente. Riuscirà a ritrovare il colpo di pedale perduto?

Lato Italia, oltre a Nizzolo, ci saranno anche Alberto Dainese, Vincenzo Albanese e Simone Consonni. L'Alpecin Fenix di Mathieu van der Poel ci potrebbe provare con Mareczko, ma chissà che van der Poel non voglia tentare di vincere anche questa. Si butteranno nella mischia anche Modolo, Fiorelli, Felline e Jacopo Mosca.

Cavendish, Caleb Ewan *****

Démare, Gaviria, Nizzolo, Bauhaus ****

Dainese, Albanese, Consonni, Girmay ***

Modolo, Ballerini, Mosca, van der Poel **

Bol, Cort Nielsen, Cimolai, Mareczko, Fiorelli, Naesen, Oldani, Felline *

Info utili

-Orario di partenza: 12.40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.03 e le 17.28;

-Lunghezza: 201 km;

-Dislivello: 890 metri;

