Biniam Girmay. Il successo è storico, è il secondo africano a vincere al Giro, il primo eritreo a farlo, ma dopo la Vittoria dal sapore agrodolce per. Il successo è storico, è il secondo africano a vincere al Giro, il primo eritreo a farlo, ma dopo la vittoria di Jesi è stato trasportato in ospedale. Clamoroso l'epilogo dopo il podio per la premiazione: Girmay ha aperto lo spumante da sotto e il tappo gli è finito dritto in un occhio, quello sinistro.

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Girmay di potenza! L'eritreo schianta van der Poel a Jesi 2 ORE FA

Appena sceso del podio è stato medicato dall'ambulanza presente a seguito dalla corsa, ma è stato trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti. Speriamo che riesca a ripartire domani per la tappa di Reggio Emilia. Sarebbe paradossale ritirarsi per questo inconveniente.

Girmay leggendario! Van der Poel si inchina, rivivi l'arrivo

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19