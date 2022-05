Filottrano, Girmay-van der Poel agli attacchi dei big. Ci hanno provato un po' tutti tra il GPM di Monsano e l'immediata discesa: Hugh Carthy, Carapaz, Nibali, addirittura Simon Yates. Alla fine ha vinto però Girmay che Si riparte dopo il giorno di riposo e ci sono di nuovo i fuochi d'artificio. Del resto la tappa Pescara-Jesi prometteva bagarre e così è stata dopo Civitanova Marche. C'è stato anche un passaggio a per ricordare Michele Scarponi , e poi via alle sfide. Dal duelloagli attacchi dei big. Ci hanno provato un po' tutti tra il GPM di Monsano e l'immediata discesa: Hugh Carthy, Carapaz,, addirittura Simon Yates. Alla fine ha vinto peròche si è preso la scena con grande merito . Battuto van der Poel a cui, questa volta, non gli si può dire nulla. Ha fatto quello che doveva fare. Ha fatto tirare la squadra, è partito dove doveva partire; Girmay è stato semplicemente il più forte.

I tre promossi

Biniam Girmay

Fino ad adesso era stato un Biniam Girmay attento, meticoloso, sempre sul pezzo. Ma non aveva mai dato l'impressione di poter vincere davvero una volata. Ha aspettato il momento giusto, la tappa che fosse più conforme alle proprie caratteristiche. E quel momento è arrivato. E ha battuto Mathieu van der Poel. Che colpo! Girmay entra ancor di più nella storia e si conferma corridore da Classiche.

Girmay leggendario! Van der Poel si inchina, rivivi l'arrivo

Domenico Pozzovivo

difesa di Domenico Pozzovivo. Prestazione esagerata del lucano che, dopo aver tenuto duro domenica sul Blockhaus, è andato lui in prima persona a rispondere agli attacchi dei big sul e dopo il GPM di Monsano. Non per difendere la propria posizione in classifica, ma per difendere il capitano di giornata dell'Intermarché-Wanty Gobert che conquista la sua seconda tappa al Giro dopo il successo di Parte del merito del successo di Girmay è da attribuire anche alla splendidadi. Prestazione esagerata del lucano che, dopo aver tenuto duro domenica sul Blockhaus, è andato lui in prima persona a rispondere agli attacchi dei big sul e dopo il GPM di Monsano. Non per difendere la propria posizione in classifica, ma per difendere il capitano di giornata dell'che conquista la sua seconda tappa al Giro dopo il successo di van der Hoorn dello scorso anno . La squadra franco-belga si conferma sempre più squadra World Tour, Pozzovivo si conferma sempre più generoso e eterno.

Alessandro De Marchi

Alessandro De Marchi permette anche alla Israel PremierTech di stare più nascosta in ottica di una potenziale volata per Nizzolo. Questa fuga fa ben sperare per vedere un De Marchi più attivo nelle prossime tappe e cercare la vittoria personale. Non lo si era ancora visto in questo Giro d'Italia. L'anno scorso sfiorò la vittoria a Sestola e fu maglia rosa per due giorni . Oggi si è sparato ben 173 km in fuga, ed è l'ultimo ad arrendersi all'infinita rincorsa di Intermarché-Wanty Gobert e Alpecin Fenix. L'azione dipermette anche alla Israel PremierTech di stare più nascosta in ottica di una potenziale volata per Nizzolo. Questa fuga fa ben sperare per vedere un De Marchi più attivo nelle prossime tappe e cercare la vittoria personale.

I tre bocciati

Caleb Ewan (e la Lotto Soudal)

Ultimo. Il corridore australiano ha chiuso la carovana rosa, arrivando giusto davanti al 'carro scopa'. L'ordine d'arrivo non lascia scampo: Caleb Ewan 166° a 31'18'' dal vincitore. E dire che Ewan è stato anche lasciato da solo, nessun compagno di squadra l'ha infatti accompagnato per aiutarlo nel finale di gara, quasi come se fossero sicuri che si ritirasse. Lui ha provato comunque ad arrivare al traguardo considerando la tappa del mercoledì a Reggio Emilia (per velocisti puri).

La strada comincia a salire, Ewan si stacca subito

Iván Ramiro Sosa

Il corridore colombiano era già finito fuori classifica, ma è emblematico che l'ex capitano della Movistar si sia staccato anche in questa tappa. Iván Ramiro Sosa ha perso anche oggi il suo bel minutino. Meno male che c'è sempre Alejandro Valverde a salvare la baracca, nonostante i suoi 42 anni.

Magnus Cort Nielsen

Non era arrivato a questo Giro d'Italia con la miglior condizione fisica, ma questa era una tappa per il danese. L'Education EasyPost ha fatto il suo per andare a riprendere la fuga e Magnus Cort Nielsen era lì nel momento clou. Il GPM di Monsano, però, ha bloccato anche lui, e dire che queste salite se le mangia in allenamento. Speriamo ritrovi il colpo di pedale che aveva durante la Vuelta 2021.

Giro 360: Girmay che show, vince a Jesi su Van der Poel

