guardare in faccia i big che si sfideranno per la maglia rosa. Teatro di tanti duelli in passato, lo sarà anche del duello tra Carapaz e Hindley, anche se Landa, Almeida e Nibali e Ciccone che andranno a caccia della tappa, del bis per l'abruzzese Dopo l'ultimo giorno di riposo , al via l'ultima settimana del Giro 105. Quella decisiva. Bisognerà puntare le sveglie presto, perché alle 11 già si parte. Non è definita come tappa regina, ma qui c'è il Mortirolo ai big che si sfideranno per la maglia rosa. Teatro di tanti duelli in passato, lo sarà anche del duello tra, anche se Landa, Almeida e Pozzovivo diranno sicuramente la loro . E poi ci sarannoche andranno a caccia della tappa, del bis per l'abruzzese che ha già vinto a Cogne . Preparate i pop corn.

Giro d'Italia Nibali, Ciccone, Pozzovivo: le pagelle della 2a settimana 4 ORE FA

Ciccone in trionfo! Fuga e arrivo in solitaria a Cogne, rivivilo

Il percorso

La terza e ultima settimana parte col tappone del Mortirolo che comincerà a dare risposte per quanto riguarda la classifica generale. Si comincia col Goletto di Cadino (19,9 km al 6,2%, con picco al 12%), poi dopo Edolo si scala il Mortirolo (12,6 km al 7,6%, con picco al 16%). Discesa fino al traguardo volante di Teglio (5,6 km all'8,2%, con picco al 16%) e chissà che qualcuno non sia partito per anticipare gli attacchi. Ci sarà poi da scalare il Valico di Santa Cristina (13,5 km all'8%, con picco al 13%) e infine l'arrivo a l'Aprica con una rampa al 3%. Tappa che si sposa a degli attacchi da lontano anche per i big.

Tutte le salite

-Al km 59,2 Goletto di Cadino (1a categoria): 19,9 km al 6,2%, con picco al 12%;

-Al km 129,9 Passo del Mortirolo (1a categoria): 12,6 km al 7,6%, con picco al 16%;

-Al km 172 Teglio (no GPM): 5,6 km all'8,2%, con picco al 16%;

-Al km 195,8 Valico di Santa Cristina (1a categoria): 13,5 km all'8%, con picco al 13%;

-Al km 202 Aprica (no GPM): 1,5 km al 3%;

"Ciao Brad come stai?": Wiggins si esalta per il saluto di Ciccone

I favoriti

Diventa difficile pensare che la fuga arrivi in porto in una tappa del genere. Sul Mortirolo ci saranno già i primi attacchi e via con la rumba. Il favorito numero 1 resta lui, Richard Carapaz, nella speranza, però, che la Ineos Grenadiers torni grande. Occhio però a Jai Hindley che è stato impeccabile fino a questo momento. Ci aspettiamo anche un sussulto da Mikel Landa che, su questa salita, ha dato il meglio di sé.

L'attacco di Carapaz a Superga! Nessuno risponde, Lopez cede

Dopo la vittoria di Cogne, ci aspettiamo un Ciccone arrembante anche in questa frazione. Il successo prima del giorno riposo gli ha dato stimolo a provarci ancora. Vincenzo Nibali vorrà imitarlo e provarci anche lui. E chissà che non voglia fare un tentativo anche Lorenzo Fortunato.

Ma, se dovesse arrivare la fuga, si sono già prenotati diversi corridori. Da Buitrago 2° a Cogne, a Simon Yates che vuole fare tris dopo i successi di Budapest e Torino. Poi ci sono i corridori che fanno classifica scalatori: Bouwman, Kämna e non solo.

Carapaz *****

Hindley, Simon Yates, Landa ****

Ciccone, Nibali, Pozzovivo, Buitrago ***

Fortunato, João Almeida, Bouwman, Kämna, Dombrowski, Poels, Pedrero, Sosa, Zana **

Bilbao, Kelderman, Buchmann, Guillaume Martin, Mollema, Formolo, Arensman, Carthy, Valverde, Hirt, Taaramäe, Peters *

Nibali è una bellezza: l'attacco per riprendere Carapaz

Info utili

-Orario di partenza: 11.15;

-Orario d'arrivo: tra le 16.49 e le 17.38;

-Lunghezza: 202 km;

-Dislivello: 5250 metri;

