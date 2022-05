Mathieu van der Poel continua a regalare spettacolo sulle strade del Giro, anche se le salite - queste salite - non sono il suo pane. In avvio della frazione dell'Aprica ha comunque cercato, e trovato, la fuga di giornata, ma poi si è staccato al primo GPM, giungendo al traguardo con 44'46'' di ritardo da Hirt continua a regalare spettacolo sulle strade del Giro, anche se le salite - queste salite - non sono il suo pane. In avvio della frazione dell'Aprica ha comunque cercato, e trovato, la fuga di giornata, ma poi si è staccato al primo GPM, giungendo al traguardo conda Hirt che ha vinto la tappa . Van der Poel però è felice di essere al Giro, vedi le salite fatte con grandi impennate , sempre pronto a deliziare il pubblico. Lui cercava il bis dopo la vittoria di Visegrád , ma sarà davvero dura visto il percorso che porterà tutti a Verona. VDP, però, vuole a tutti i costi finirlo questo Giro.

Giro d'Italia Van der Poel continua a deliziare il pubblico: si fa impennando l'ultima salita UN' ORA FA

Voglio finire il Giro d'Italia

Per il momento mi sento bene all'inizio della terza settimana. So che l'ultima settimana è ancora più difficile con molte salite. L'obiettivo principale è superarla bene e finire questo Grande Giro con un buon feeling. Dopodiché, il Tour arriverà presto. Insisto per finire. Sarà un bene per la mia evoluzione come corridore. [Mathieu van der Poel a Sporza]

Van der Poel ci aveva provato in discesa: che attacco!

C'è spazio per il bis?

Sarà difficile in montagna, ma preferirei essere qui piuttosto che allenarmi. Inoltre, sarà una bella esperienza. Spero che anche questo mi porti al top della forma per l'inizio del Tour de France

Oldani intervistato, van der Poel passa e gli urla: "Grandeee!"

