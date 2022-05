Mathieu van der Poel? Il fenomenale neerlandese porta i suoi talenti alla corsa rosa per la prima volta in carriera, scaldando i cuori degli appassionati come in pochi altri riescono a fare in quest'epoca d'oro del ciclismo. Una partecipazione "voluta" in una gara che lo "attira", una sosta tutt'altro che disinteressata in Ungheria. Nel frenetico periodo che precede un Grande Giro, gli interrogativi sono sempre numerosi. Chi porterà a casa la classifica generale? Quale corridore sarà il re delle volate ? Chi tra gli italiani brillerà sulle strade di casa? Al Giro d'Italia 2022 c'è una domanda in più, inedita e circondata forse da un fascino anche maggiore rispetto a quelle citate in precedenza: cosa aspettarsi da? Il fenomenale neerlandese, scaldando i cuori degli appassionati come in pochi altri riescono a fare in quest'epoca d'oro del ciclismo. Una partecipazione "voluta" in una gara che lo "attira", come ha dichiarato lui a fine aprile quando ha ufficializzato la sua presenza . Scendendo dall'amato Nord per incontrare il calore delle nostre strade, non prima di aver fatto

Il primo attacco di van der Poel: dove ha costruito la sua maglia gialla

Obiettivo maglia rosa

ma il giorno in cui sbarcherà realmente nel Belpaese (martedì 10 maggio, in Sicilia) potrebbe essere già di rosa vestito. L'obiettivo è alla portata già nel gran debutto di Visegrad, alla seconda tappa della sua vita al Tour de France si tinse di giallo nel nome di nonno Raymond Poulidor. Ma non è tutto. Strava ha rivelato che il corridore della Alpecin-Fenix ha dedicato un allenamento esclusivamente alla cronometro in questi giorni. Segnale che anche la seconda frazione (una prova contro il tempo di 9 chilometri con finale all'insù) non lo vedrà al via come comprimario, ma magari con l'obiettivo di difendere quanto guadagnato il giorno precedente. Per citare ancora un confortante precedente: al Tour chiuse al quinto posto la prova contro il tempo di Laval Espace Mayenne, difendendo il simbolo del primato dall'attacco di Tadej Pogacar. E poi? Se i pretendenti alla generale faranno corsa dura sull'Etna, lui dovrebbe pagare dazio, sulla carta. Ma in un Giro disseminato di insidie e arrivi golosi per uno con le sue qualità, le occasioni per rivederlo all'opera non mancheranno. Viene in mente il traguardo di Napoli (ottava tappa) se la fuga non prenderà il largo, oppure Jesi (decima) e, magari Genova (dodicesima) o Cuneo (tredicesima). Occhio anche a possibili colpi di teatro figli di ventagli o simili, in frazioni apparentemente tranquille. Mathieu van der Poel calcherà per la prima volta le strade del Giro,(martedì 10 maggio, in Sicilia). L'obiettivo è alla portata già nel gran debutto di con quel traguardo che pare disegnato per la sua esplosività (una salita finale di 5,5 chilometri al 4,2% di pendenza media). Un arrivo dove il nativo di Kapellen potrebbe trovare l'ispirazione giusta per ripetere quanto fatto lo scorso luglio sul Mur de Bretagne , quando. Ma non è tutto. Strava ha rivelato che il corridore della Alpecin-Fenix ha dedicato un allenamento esclusivamentein questi giorni. Segnale che anche la seconda frazione (una prova contro il tempo di 9 chilometri con finale all'insù) non lo vedrà al via come comprimario, ma magari con l'obiettivo di difendere quanto guadagnato il giorno precedente. Per citare ancora un confortante precedente: al Tour chiuse al quinto posto la prova contro il tempo di Laval Espace Mayenne, difendendo il simbolo del primato dall'attacco di Tadej Pogacar. E poi? Se i pretendenti alla generale faranno corsa dura sull'Etna, lui dovrebbe pagare dazio, sulla carta. Maper uno con le sue qualità, le occasioni per rivederlo all'opera non mancheranno. Viene in mente il traguardo di(ottava tappa) se la fuga non prenderà il largo, oppure(decima) e, magari(dodicesima) o(tredicesima). Occhio anche a possibili colpi di teatro figli di ventagli o simili, in frazioni apparentemente tranquille.

Assolo van der Poel sul Mûr: rivivi la vittoria con dedica a Poulidor

Obiettivo ciclamino?

durò otto capitoli. Mathieu si ritirò dopo sei giorni in giallo, al termine della frazione di Le Grand Bornand, dopo la corsa rosa ha in programma il ritorno al Tour de France, a luglio. Ed ecco allora che l'obiettivo Verona si fa più concreto e lo stimolo ha il color ciclamino della maglia riservata a chi primeggia nella classifica a punti. Un traguardo credibile per il neerlandese, che se nelle volate a ranghi completi dovrebbe cedere il passo a gente come Caleb Ewan, Mark Cavendish o Fernando Gaviria (e magari darà un aiuto al compagno Jakub Mareczko), dall'altro lato ha sicuramente uno spettro di traguardi molto più ampio per marcare punti pesanti rispetto ai nomi citati. E inoltre, le occasioni per i velocisti puri non saranno innumerevoli in questa edizione. Dal canto suo, andrà testata la resistenza di una corsa lunga tre settimane, estenuante e imprevedibile. Proprio come lui. Il Giro 2022 sarà appena la seconda grande corsa a tappe per van der Poel. La prima, la già citata Grande Boucle 2021,. Mathieu si ritirò, al termine della frazione di Le Grand Bornand, per preparare al meglio le imminenti Olimpiadi di Tokyo . Come si comporterà stavolta? Impegni all'orizzonte da far temere un abbandono anticipato non sembrano esserci per il vincitore del Giro delle Fiandre, che, a luglio. Ed ecco allora che l'obiettivo Verona si fa più concreto e. Un traguardo credibile per il neerlandese, che se nelle volate a ranghi completi dovrebbe cedere il passo a gente come Caleb Ewan, Mark Cavendish o Fernando Gaviria (e magari darà un aiuto al compagno Jakub Mareczko),. E inoltre, le occasioni per i velocisti puri non saranno innumerevoli in questa edizione. Dal canto suo, andrà testata la resistenza di una corsa lunga tre settimane, estenuante e imprevedibile. Proprio come lui.

Gli ultimi vincitori della classifica a punti al Giro

2021 PETER SAGAN 2020 ARNAUD DEMARE 2019 PASCAL ACKERMANN 2018 ELIA VIVIANI 2017 FERNANDO GAVIRIA 2016 GIACOMO NIZZOLO 2015 GIACOMO NIZZOLO 2014 NACER BOUHANNI 2013 MARK CAVENDISH 2012 JOAQUIM RODRIGUEZ

