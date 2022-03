Jasper Stuyven. Proprio lui, il vincitore Mads Pedersen, un corridore molto adatto alla Classicissima, ma che in questo avvio di stagione aveva piani diversi. Pedersen che nel 2022 ha vinto una tappa dell'Étoile de Bessèges (compresa la classifica a punti) e una tappa della Parigi-Nizza, Continuano ad arrivare brutte notizie a pochi giorni dalla Sanremo. Dopo i forfait del campione europeo Sonny Colbrelli , e del campione del mondo Alaphilippe , oltre a Ballerini, Guarnieri e altri, annuncia la sua assenza anche. Proprio lui, il vincitore della passata edizione della Classicissima . Era partito in discesa dopo il Poggio, era stato ripreso da Kragh Andersen, poi lo scatto decisivo a battere il danese e ad anticipare la volata. Se ne va, quindi, un altro possibile protagonista a causa di una forma influenzale - non meglio specificata - rimediata dopo la Parigi-Nizza. A sostituirlo, ci sarà, un corridore molto adatto alla, ma che in questo avvio di stagione aveva piani diversi. Pedersen che nel 2022 ha vinto una tappa dell'Étoile de Bessèges (compresa la classifica a punti) e una tappa della Parigi-Nizza, quella di Dun-le-Palestel

Dove guardare la Milano-Sanremo in Diretta integrale

La Milano-Sanremo sarà trasmessa in DIRETTA integrale a partire dalle 10:00 su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Le parole di Stuyven

Ammalarsi in questo periodo della stagione è una grande delusione. Ero entusiasta di correre col numero 1 sulla schiena dopo aver vinto la mia prima Monumento della carriera. Pensavo di aver fatto la Parigi-Nizza senza problemi, ma mi sono 'preso qualcosa' in quella competizione. Spero di rimettermi presto e di affrontare le Classiche del nord

Le parole di Mads Pedersen

L'ho detto diverse volte. La Milano-Sanremo non era nei miei piani in questa stagione, ma i piani a volte cambiano. È un cambiamento che abbiamo fatto in ritardo, ma mi sento pronto, motivato e in buona forma. È un peccato che non ci sia Jasper a difendere il suo titolo, ma faremo del nostro meglio per vincerne due di fila

Pedersen devastante, Laporte a terra: rivivi lo sprint

