Pogacar-Evenepoel per la Vingegaard che non è fuori dai giochi. Una sfida molto interessante quella che vedremo tra le insidie che ci offre il paesaggio pesarese, in quello che può essere il Ci siamo! Ecco la tappa regina dell'edizione 2022, col Monte Carpegna che sarà teatro della sfidaper la classifica generale . Pogacar è la maglia azzurra con 9'' di vantaggio sul belga, ma occhio anche ache non è fuori dai giochi. Una sfida molto interessante quella che vedremo tra le insidie che ci offre il paesaggio pesarese, in quello che può essere il duello futuro delle corse a tappe . Chi trionferà? Chi porterà la maglia azzurra a San Benedetto del Tronto?

Premium Ciclismo Tirreno-Adriatico | 6a tappa 13:50-16:50

Si parte da Apecchio e si prosegue fino a Carpegna, tappa a 5 stelle: 215 km e 3700 metri di dislivello. Dopo continui sali e scendi, dal km 88,5 si fa sul serio col passaggio del Mombaroccio (4,7 km al 3,4%). Poi Sant'Angelo in Lizzola (5,3%) e ancora ad Urbino dove è posto il traguardo volante (5,4 km al 4,3%); fino al circuito finale che prevede il doppio passaggio del Monte Carpegna (6 km al 9,9%, con picchi al 15%). Dopo la seconda discesa, ci sarà ancora una rampa al 2,5% che definirà vincitore e maglia azzurra.

Ore 12:20 - Ci sarà da sudare quest'oggi

Ricapitoliamo le salite presenti quest'oggi:

-Mombaroccio (4,7 km al 3,4%),

-Urbino (5,4 km al 4,3%),

-Monte Carpegna (6 km al 9,9%),

-Monte Carpegna (6 km al 9,9%),

-Carpegna (0,7 km al 2,5%),

Ore 12:15 - Aranburu leader virtuale

Dei 9 fuggitivi, quello messo meglio nella fuga è Alex Aranburu che contava un ritardo di 2'33'' su Pogacar questa mattina. Con la fuga che ora conta 3'35'' di vantaggio sul gruppo.

Ore 12:00 - Simmons per la classifica scalatori

Quinn Simmons a caccia di punti per la sua classifica scalatori. Lo statunitense è finora in testa a questa speciale graduatoria, con un +5 proprio su Davide Bais che è in fuga con lui.

1. Quinn Simmons 15 punti,

2. Davide Bais 10 punti,

3. Xandro Meurisse 9 punti,

4. Warren Barguil 9 punti,

5. Francesco Gavazzi 8 punti,

6. Diego Rosa 6 punti,

7. Jhonatan Restrepo 6 punti,

8. Tadej Pogacar 5 punti,

9. Simone Velasco 5 punti,

10. Jonas Vingegaard 4 punti,

Ore 11:45 - Nuova fuga

Cosnefroy, Haller, Bais e Konychev sono stati raggiunti da altri 5 corridori. Al loro fianco c'è anche la coppia della Movistar Aranburu-Luis Mas, la coppia della Quick Step Alaphilippe-Honoré e Quinn Simmons.

Ore 11:30 - Trek e Israel davanti

Per ora l'UAE Emirates di Pogacar lascia fare altre squadre che vorrebbero entrare nella fuga. Stanno lavorando la Israel di Fuglsang, ma anche la Trek Segafredo di Ciccone. Magari qualche suo compagno vuole lanciarsi per fungere poi da ponte per una futura azione dell'abruzzese.

11:20 - Narvaez lascia

Non un'edizione fantastica quella per la Ineos che perde un altro corridore dopo il forfait di ieri di Carapaz. Lascia la corsa anche Jhonathan Narvaez che pur si era mosso nelle prime tappe.

Ore 11.15 - Abbiamo la prima fuga

Hanno preso un leggero margine sul gruppo quattro corridori. All'attacco Cosnefroy (AG2R), Haller (Bahrain), Bais (Eolo Kometa) e Konychev (BikeExchange).

Ore 11.00 - Si comincia

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca Stamerra (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi seguiremo insieme a voi la tappa regina della Tirreno-Adriatico, la Apecchio-Carpegna di 215 km.

Dove guardare la 6a tappa in tv e live-streaming

