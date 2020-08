Effetto sorpresa alla lista dei convocati della Bora Hansgrohe. Oltre a Sagan e Daniel Oss, ci sarà anche Maximilian Schachmann, nonostante il tedesco avesse rimediato una frattura alla clavicola nemmeno 15 giorni fa al Lombardia (investito da una signora entrata nel percorso).

È arrivata la lista dei convocati ufficiali della Bora Hansgrohe per il Tour de France, che prenderà il via da Nizza il prossimo 29 agosto. È la squadra di Peter Sagan che, accompagnato da Daniel Oss, cercherà di conquistare la decima maglia verde in carriera (record assoluto al Tour de France).

Tutti i convocati

-Peter SAGAN (Slovacchia)

-Emanuel BUCHMANN (Germania)

-Gregor MÜHLBERGER (Austria)

-Lennard KÄMNA (Germania)

-Lukas PÖSTLBERGER (Austria)

-Felix GROßSCHARTNER (Austria)

-Daniel OSS (Italia)

-Maximilian SCHACHMANN (Germania)

Vedendo i convocati della squadra tedesca, salta all'occhio l'incredibile presenza di Maximilian Schachmann. L'ex campione nazionale tedesco (proprio in questi giorni è stato succeduto nell'albo d'oro da Marcel Meisen) era stato vittima di un violentissimo incidente al Giro di Lombardia dello scorso 15 agosto, quando era stato investito da un'autovettura guidata da una signora proprio a poche centinaia di metri dal traguardo di Como. Schachmann fu capace di rialzarsi e di terminare la corsa al 7° posto, ma - in serata - gli esami avevano evidenziato una frattura della clavicola. Stop agli allenamenti e addio al Tour de France. Oggi l'incredibile sorpresa, con la Bora Hansgrohe che ha deciso comunque di convocarlo visto il recupero lampo del corridore tedesco che, in questo restart della stagione ciclistica, ha anche conquistato un 3° posto alla Strade Bianche.

Ovviamente mi sarebbe piaciuto partecipare al Tour in condizione diverse, ma sono felice che la squadra abbia avuto fiducia in me nonostante il mio infortunio. Mi sono allenato al meglio negli ultimi giorni e spero di essere in grado di affrontare la gara senza dolore nella prossima settimana. [Maximilian Schachmann al sito della Bora Hansgrohe]

Non solo. Oltre alla partecipazione di Schachmann, la Bora ha convocato anche i due scalatori Emanuel Buchmann e Gregor Mühlberger, anche loro in forse per questo Tour. Buchmann, che è il capitano del team tedesco, e Mühlberger erano state vittime di una caduta alla penultima tappa del Giro del Delfinato, caduta che ha coinvolto tra gli altri Roglic, Kruijswijk (che sarà assente al Tour) e Pinot. Ovviamente le condizioni di Buchmann saranno da valutare giorno per giorno e sarà difficile possa cercare un piazzamento di lusso al prossimo Tour.

È stata una brutta battuta d'arresto. Quando sono caduto ho subito pensato 'addio al Tour', anche perché non riuscivo ad alzarmi da solo. Per fortuna non mi sono rotto nulla e in questi giorni mi sono concentrato solo sulla terapia e a tornare in bici. Nel fine settimana ho ricominciato a pedalare. L'allenamento non è andato come avrei voluto e ho perso molto della condizione che avevo. Al Deflinato ero il più forte in salita dopo Roglic, Pinot era al mio stesso livello. Restano dei punti interrogativi anche perché il Tour comincerà presto. Non c'è tempo per allenarsi e recuperare qualcosa poiché la seconda tappa sarà già dura e andremo in salita. Vedremo, affronterò questo Tour giorno per giorno. [Emanuel Buchmann al sito della Bora Hansgrohe]

