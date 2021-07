La vittoria è arrivata.ha conquistato anche l'arrivo di Luz Ardiden , ha sfilato la maglia a pois a Wout Poels e ha chiuso in maniera più che definitiva il Tour. Ma non è riuscito, per qualche secondo, a migliorare anche quel record di scalata.è stato il tempo di Pogacar per completare i 13,4 km del Luz Ardiden (7,4% di pendenza media) alla media di. Un tempo importante, considerando che l'ultima il miglior tempo fu quello di Frank Schleck di 37'26'' nel 2011. Resiste però il record, che appartiene a(a 22,63 km/h). Anche in quel caso il Luz Ardiden fu arrivo di tappa, dopo aver scalato in precedenza il Tourmalet. Parliamo delanche se, formalmente, quelli di Armstrong sono tutti record inesistenti, visto che sono stati cancellati i risultati ottenuti dal texano in quegli anni.