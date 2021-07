E sono tre. Il Tour de France non è ancora finito esi è preso la sua terza vittoria sulle strade della Grande Boucle grazie al successo a Luz Ardiden (6 in carriera, visto che ne aveva vinte tre anche nel 2020). Il numero tre è il numero perfetto per lo sloveno perché si prende la leadership anche della classifica scalatori , che non potrà più perdere visto i soli due GPM rimasti.però continua a combattere e cerca di portare la sua maglia verde fino a Parigi.