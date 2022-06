La startlist delnumero 109 prende sempre più forma . Dopo le ufficialità arrivate nei giorni scorsi ( vedi la Jumbo-Visma di Primoz Roglic e Jonas Vingegaard ), tocca alladiramare la lista degli otto corridori che prenderanno il via da Copenaghen il prossimo 1° luglio . A guidare la formazione per quanto riguarda la classifica generale saranno il nostro. Il primo ha dimostrato di avere la solidità per salire sul podio in un grande corsa a tappe chiudendo secondo il Giro d'Italia 2021 e il classe '93 australiano ha fatto lo stesso con il terzo posto all'ultima Vuelta di Spagna. Ovviamente, alla Grande Boucle la concorrenza è ancora più agguerrita, ma la coppia ha i numeri per navigare in alta classifica.