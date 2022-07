Roglic è andato via. La Jumbo Visma l'ha rispedito a casa per prezioso per la sua squadra nella tappa di Galibier e Granon, con attacchi Pogacar, che ha poi pagato da Kruijswijk e si ritrova un Benoot malconcio dopo le cadute di domenica. Si poteva aspettare a mandare via Roglic? Se l'è chiesto anche Contador visto che, adesso, Vingegaard ha lo stesso numero di gregari a disposizione di Pogacar. Il fatto è che Roglic cominciava a staccarsi e diventava inutile per la Jumbo. Ma... Vi ricordate Lance Armstrong? L'ex corridore statunitense, insieme al suo storico gregario Hincapie, vanno oltre. Al podcast The Move, i due sono convinti che a prendere la decisione dell'addio sia stato Roglic, e non la squadra, perché in contrasto con Vingegaard. Che informazioni hanno? Sarà vero? Per Armstrong e Hincapie l'uscita di scena di Roglic potrà far perdere il Tour alla sua squadra. è andato via. Lal'ha rispedito a casa per recuperare dal mal di schiena che, in pratica, lo affliggeva da quella caduta nella tappa del pavé di Arenberg . Lo sloveno è uscito di classifica, ma è stato comunquenella tappa di Galibier e Granon, con attacchi a ripetizione sul Galibier , a sfinire le resistenze di, che ha poi pagato da Vingegaard sull'ultima salita . Roglic poteva andare avanti? Lui lamentava questo mal di schiena e la Jumbo vuole vincere anche la Vuelta ma, tutto in una volta, la formazione di Vingegaard ha perso anchee si ritrova unmalconcio dopo le cadute di domenica. Si poteva aspettare a mandare via Roglic? Se l'è chiesto anche Contador visto che, adesso, Vingegaard ha lo stesso numero di gregari a disposizione di Pogacar. Il fatto è che Roglic cominciava a staccarsi e diventava inutile per la Jumbo. Ma... Vi ricordate? L'ex corridore statunitense, insieme al suo storico gregario Hincapie, vanno oltre. Al podcast, i due sono convinti che a prendere la decisione dell'addio sia stato Roglic, e non la squadra, perché in contrasto con Vingegaard. Che informazioni hanno? Sarà vero? Per Armstrong e Hincapie l'uscita di scena di Roglic potrà far perdere il Tour alla sua squadra.

Le parole di Lance Armstrong

La spiegazione ufficiale della sua squadra è stata che vuole prendersi il tempo per riprendersi dagli infortuni. Per intenderci, per prepararsi alla Vuelta. Anche se la tua spalla fa un po' male, dovresti rimanere in squadra, stai lottando per il Tour. Certo, la squadra non può costringerlo a restare. Se il corridore dice 'no', è no. Ovviamente non siamo sul bus della Jumbo Visma, ma questa storia non va bene. Sarei rimasto scioccato se fosse successo qualcosa del genere nella mia squadra. Penso che questa sia stata una decisione individuale di Roglic e questo ci dice che alcune cose che non vanno bene all'interno della squadra. Vorrei conoscere la vera storia dietro questo discorso. [Lance Armstrong nel suo podcast The Move]

Contador: "Forse la scelta di mandare a casa Roglic è stata affrettata. Il Tour è più aperto"

Le parole di George Hincapie

Sarà stata una decisione difficile per la squadra. Anche con il suo infortunio, sarebbe potuto essere ancora prezioso per Vingegaard. Forse l'intesa tra i due si è raffreddata, ma questo non deve essere una scusa. Sei un ciclista professionista, sei ben pagato e la tua squadra sta lottando per la vittoria del Tour de France. Non è che prendi e te ne vai. La scorsa stagione potevo capirlo, la Jumbo Visma non aveva la maglia gialla e non doveva controllare la situazione. Ora la situazione è completamente diversa. Manca una settimana alla fine del Tour e ci sono i Pirenei. Roglic è uno dei migliori scalatori al mondo e all'improvviso torna a casa? Non mi piace per niente questa decisione. [George Hincapie al podcast The Move]

Roglic in ritardo ma felice: lo sloveno esulta per Vingegaard

